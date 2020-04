La finale mondiale 2020 del Red Bull BC One e i suoi eventi di qualificazione (Cypher e Camp) sono rinviati al 2021.

Non vediamo l’ora di offrire nuovamente alla community una serie ancora più grande di competizioni e di ospitare i migliori breaker sul palco del Red Bull BC One nel 2021.

Nel frattempo, continueremo a fornire contenuti di breaking ed esperienze digitali sui nostri canali Red Bull BC One, in attesa di annunciare i piani per il futuro, non appena saranno disponibili.