La BBC ha riunito alcune delle più grandi star della musica mondiale per dar vita al Live Lounge più ambizioso mai realizzato: STAY HOME LIVE LOUNGE uno straordinario live benefico per raccogliere fondi a supporto della lotta contro il Coronavirus.

Tra gli artisti coinvolti DUA LIPA, CHRIS MARTIN dei COLDPLAY, BASTILLE, RAG’N’BONE MAN, ELLIE GOULDING, YUNGBLUD e tanti altri…

Le star hanno interpretato il brano “Times Like These” dei Foo Fighters in un video che è stato tramesso in esclusiva all’interno del programma “One’s The Big Night In” della BBC.

Il video di STAY HOME LIVE LOUNGE è visibile al seguente link https://youtu.be/7GElP4YdrBE.

I cantanti che hanno preso parte sono: 5 Seconds of Summer, AJ Tracey, Anne-Marie, Bastille, Biffy Clyro, Celeste, Chris Martin of Coldplay, Dermot Kennedy, Dua Lipa, Ellie Goulding, Grace Carter, Hailee Steinfeld, Jess Glynne, Mabel, Paloma Faith, Rag’n’Bone Man, Rita Ora, Royal Blood, Sam Fender, Sean Paul, Sigrid, YUNGBLUD e Zara Larsson.

STAY HOME LIVE LOUNGE, registrato e filmato dagli stessi artisti presso le loro case e prodotto da Fraser T. Smith (vincitore del Grammy e Ivor Novello Award Smith), è stato tramesso per la prima volta su Radio 1, Radio 2, 1Xtra, 6Music e Asian Network giovedì 23 aprile, e on demand su BBC Sounds.

I proventi della vendita di questo singolo in UK, che saranno sommati ai fondi raccolti durante la trasmissione The Big Night In, saranno destinati alla BBC Children in Ned e Comic Relief, mentre i proventi della vendita internazionali andranno a WHO’s COVID-19 Solidarity Response Fund.