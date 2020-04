PER IL FINE SETTIMANA OPERATIVI CIRCA 1.500 AGENTI DI POLIZIA LOCALE

In occasione del ponte del Primo maggio saranno 1.500 gli agenti della Polizia locale operativi tra venerdì, sabato e domenica, per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti. In particolare, l’attenzione sarà concentrata sui parchi, anche mediante l’utilizzo di droni, e sulle principali vie di accesso e uscita della città.

“È importante che tutti si ricordino che fino a domenica sono in vigore le restrizioni previste nella cosiddetta ‘Fase 1′ – sottolinea il Comandante della Polizia locale Marco Ciacci –. Parchi e aree verdi non sono dunque accessibili per nessuna ragione e gli spostamenti al di fuori del Comune sono vietati se non motivati da comprovate esigenza lavorative, di salute o di necessità”.

Sono oltre 23.300 i controlli effettuati ad oggi tra pubblici esercizi, supermercati e mercati coperti, circa 6.000 quelli di persone su strada e 1.750 in parchi e aree verdi. Sono state, inoltre, circa 350 le attività di contrasto all’abusivismo commerciale e circa 7.400 le verifiche sulle quarantene.