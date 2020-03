A seguito dei recenti sviluppi NAMELESS MUSIC FESTIVAL ha deciso di rimandare il suo svolgimento all’ultima settimana di agosto, una scelta difficile ma necessaria per garantire la sicurezza di tutti.

L’ottava edizione del festival si svolgerà dal 27 al 30 di agosto 2020 ad Annone Brianza.

I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date mentre chi non potrà partecipare riceverà un biglietto per l’edizione 2021.

Queste le parole degli organizzatori:

“É una situazione a cui non saremmo mai voluti arrivare, ma ci troviamo costretti ad affrontarla per rispetto verso tutti voi. Il nostro obiettivo primario è quello di garantire la massima sicurezza possibile a tutti i partecipanti, artisti, fornitori, dipendenti e collaboratori.

In un momento così difficile vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza a chi sta lottando contro questo subdolo nemico e a chi non ce l‘ha fatta. Un pensiero va anche a tutti i festival, club, concerti e ogni categoria di eventi duramente colpiti da questa situazione: insieme ce la faremo. Consapevoli di tutte le difficoltà legate a questa scelta dovuta, vi ringraziamo e speriamo di ricevere, oggi più che mai, la vostra comprensione e la vostra pazienza.

Tutti i biglietti acquistati saranno automaticamente validi per il 27, 28, 29 e 30 Agosto 2020. Lo stesso accadrà per chi ha prenotato alloggi (alberghi, camping, appartamenti) tramite il sito lakemusictravel.com. In caso siate impossibilitati a partecipare, potrete ricevere un biglietto valido per l‘edizione 2021. Vi forniremo tutti i dettagli via mail nei prossimi giorni.

Stiamo lavorando per completare la lineup e confermare tutti gli artisti già annunciati; comunicheremo il prima possibile tutti gli ospiti.

Affrontiamo questa battaglia uniti, dimostriamo di essere più forti di ogni avversità e, quando sarà il momento, festeggeremo insieme come non abbiamo mai fatto!

Ci vediamo a fine Agosto!”