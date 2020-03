MSMT Comunicato di chiusure

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

 Dalle ore 22:00 di Martedì 10 Marzo alle ore 06:00 di Giovedì 12 Marzo 2020, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra Tortona (Km 63+647) e Serravalle Scrivia (Km 84+496), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio Bettole Ovest compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in A7 al casello di Serravalle Scrivia (Km 84+496) e in A26 a Novi Ligure.

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia e impianto di illuminazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

 Dalle ore 22:00 di Lunedì 9 Marzo alle ore 06:00 di Martedì 10 Marzo 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita/entrata per/da MI-Gallaratese (Km 5+731) da/per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita/entrata per/da S.S.11 Novara (Km 6+804) da/per carreggiata nord (direzione A8-laghi). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

 Dalle ore 22:00 di Martedì 10 Marzo alle ore 06:00 di Mercoledì 11 Marzo 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.494 provenienze Mi-Lorenteggio e Vigevano (Km 13+901) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Cusago / MI-Baggio (Km 10+580) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

 Dalle ore 22:00 di Mercoledì 11 Marzo alle ore 06:00 di Giovedì 12 Marzo 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Settimo Milanese (Km 6+804) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Settimo Milanese (Km 6+804) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.11 Novara (Km 5+731) per la successiva uscita da carreggiata sud.

 Dalle ore 22:00 di Mercoledì 11 Marzo alle ore 06:00 di Giovedì 12 Marzo 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-San Siro (Km 6+804) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

 Dalle ore 22:00 di Lunedì 9 Marzo alle ore 06:00 di Giovedì 12 Marzo 2020, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Settimo Milanese (Km 6+804) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

 Dalle ore 22:00 di Lunedì 9 Marzo alle ore 06:00 di Martedì 10 Marzo 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in uscita per Torino e Venezia da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo MI-Gallaratese (Km 5+731) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Rho Z.I./MI-Figino (Km 4+075) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincolo (Rotatoria R1).

 Dalle ore 22:00 di Martedì 10 Marzo alle ore 06:00 di Mercoledì 11 Marzo 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Settimo Milanese e MI-San Siro (Km 6+804) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.11 Novara (Km 5+731) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso la traffico il ramo di svincolo in entrata da Settimo Milanese (Km 6+804) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

 Dalle ore 22:00 di Mercoledì 11 Marzo alle ore 06:00 di Giovedì 12 Marzo 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.59 Corsico-Gaggiano (Km 14+962) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.59 Corsico-Gaggiano (Km 14+962) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.494 Nuova Vigevanese (Km 13+901) per la successiva uscita da carreggiata sud.

 Dalle ore 22:00 di Giovedì 12 Marzo alle ore 06:00 di Sabato 14 Marzo 2020, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio San Giuliano Est (Km 29+430) in carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la successiva Area di Servizio Rozzano Est (Km 24+485) presente sulla medesima tratta e direzione.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

 Dalle ore 22:00 di Lunedì 9 Marzo alle ore 06:00 di Martedì 10 Marzo 2020, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate) con obbligo di uscita allo svincolo Aeroporto Linate (Km 4+473). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincolo (entrata da Aeroporto Linate). Contestualmente varranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da C.A.M.M. (Km 3+084) MI-Mecenate e Ponte Lambro (Km 2+594) per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.415 Paullo (Km 1+367) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

 Dalle ore 22:00 di Lunedì 9 Marzo alle ore 06:00 di Martedì 10 Marzo 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.415 Paullo e San Donato MM3 (Km 1+367) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (Mi-Santa Giulia).

 Dalle ore 22:00 di Martedì 10 Marzo alle ore 06:00 di Mercoledì 11 Marzo 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Aeroporto Linate e MI-Forlanini (Km 4+473) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo MI-Rubattino (Km 5+927) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

 Dalle ore 22:00 di Mercoledì 11 Marzo alle ore 06:00 di Giovedì 12 Marzo 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P. 113 Cernusco sul Naviglio (Km 15+760) per carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo Cologno Monzese Nord (Km 14+525).

 Dalle ore 22:00 di Giovedì 12 Marzo alle ore 06:00 di Venerdì 13 Marzo 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita/entrata per/da S.P. 113 Cernusco sul Naviglio (Km 15+760) per/da carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico agli svincoli Cologno Monzese Nord (Km 14+525) e S.P.208 Carugate (Km 17+808). Contestualmente verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Cologno Monzese Est (Km 15+330) presente sulla medesima carreggiata nord.

 Dalle ore 22:00 di Venerdì 13 Marzo alle ore 06:00 di Sabato 14 Marzo 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P. 113 Cernusco sul Naviglio (Km 15+760) per carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo Cologno Monzese Nord (Km 14+525).

Per attività di indagini strutturali dei manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

 Dalle ore 22:00 di Lunedì 9 Marzo alle ore 06:00 di Martedì 10 Marzo 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.13 provenienza Agrate (Km 21+040) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione nord allo svincolo Concorezzo (Km 21+968) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

 Dalle ore 22:00 di Mercoledì 11 Marzo alle ore 02:00 di Giovedì 12 Marzo 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da C.A.M.M. (Km 3+084) per carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo MI-Mecenate (Km 2+594) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

 Dalle ore 22:00 di Martedì 11 Marzo alle ore 06:00 di Mercoledì 12 Marzo 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Palmanova (Km 11+058) da carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo Cologno Sud (Km 12+298).

 Dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di Giovedì 12 Marzo 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.415 Paullo e MI-Santa Giulia (Km 1+367) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo MI-Mecenate (Km 2+594) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

 Dalle ore 22:00 Venerdì 13 Marzo alle 06:00 di Sabato 14 Marzo 2020, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Raccordo R5 (km 0+300) e S.S.9 MI-Rogoredo (Km 0+390) per carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata San Donato).

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di ripristino dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate le seguenti chiusure:

 Dalle ore 22:00 di Martedì 10 Marzo alle ore 06:00 di Mercoledì 11 Marzo 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni – V.le Italia (Km 3+012) per entrambe le carreggiate nord (direzione Como-Meda) e sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale agli svincoli Sesto San Giovanni Sud – Via Pisa (Km 1+072) e Sesto San Giovanni Sud – Via di Vittorio (A51, Km 11+550).

 Dalle ore 22:00 di Mercoledì 11 Marzo alle ore 06:00 di Giovedì 12 Marzo 2020, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo Sesto San Giovanni Sud – Via Pisa (Km 1+072). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale Est allo svincolo Sesto San Giovanni – Via di Vittorio (A51, Km 11+550).

 Dalle ore 22:00 di Venerdì 13 Marzo alle ore 06:00 di Sabato 14 Marzo 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud – Via Pisa (Km 1+072) per carreggiata nord (direzione Como-Meda). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni – V.le Italia (Km 3+012).