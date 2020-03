Biffy Clyro – Tornano in Italia

Il 2020 segna il ritorno della band scozzese BIFFY CLYRO, che si esibirà sul palco del Lorenzini District di Milano giovedì 29 ottobre in un adrenalinico live organizzato da Vivo Concerti, in cui sarà possibile ascoltare i brani del nuovo album A Celebration of Endings, insieme ai loro più grandi successi.

I Biffy Clyro non hanno mai deluso le aspettative di stampa e pubblico, dimostrando negli anni di essere una delle band più amate della scena rock mondiale. Le loro performance sono caratterizzate da adrenalina pura, riff energici, alt-rock e pop punk.

Biglietti disponibili in Artist presale da mercoledì 18 marzo alle ore 11.00, su ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di venerdì 20 marzo e

in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11.00 di mercoledì 25 marzo