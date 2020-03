Francesco Carrer: nuovo progetto artistico

Francesco Carrer

dopo Italia’s Got Talent

è pronto per l’uscita del nuovo progetto artistico

Francesco Carrer dopo essersi aggiudicato il secondo posto nella finale di Italia’s Got Talent, è molto soddisfatto del suo traguardo e adesso per lui inizia un grande percorso artistico, seguito da Massimo Guidi, suo vocal coach e agente.

L’artista commenta così la sua esperienza a Italia’s Got Talent: «È stata un’esperienza fantastica. Mi è servita sicuramente per crescere. Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto e votato durante la finale, la produzione di Italia’s Got Talent e tutto lo staff dietro le quinte, i miei genitori per il grande sostegno e Massimo Guidi per tutto quello che fa per me. Adesso voglio concentrarmi sul progetto musicale in uscita ed anche sui miei studi. Continuerò a inseguire il mio sogno con passione e tanta umiltà e presto ci saranno novità…».

Francesco Carrer 13 anni. Inizia da giovanissimo a coltivare la sua passione per il canto e la musica.

Partecipa a molti concorsi canori nazionali posizionandosi sempre sul podio.

Prosegue il suo percorso fino ad arrivare alla partecipazione del Sanremo Junior 2018 dove si classifica al primo posto e secondo per la rappresentanza Italia.

Nel 2019 vince il “Festival Show” sezione “Nuove Voci” classificandosi primo assoluto, vincendo la tappa del Tour estivo di Mestre, esibendosi sul palco con artisti del calibro di Fausto Leali, Ivana Spagna, Dolcenera, Lo Stato Speciale, Enrico Nigiotti, Anna Tatangelo, Alberto Urso, Pier Davide Carone, Dear Jack, Daniel e Astol, con riprese televisive nazionali Real Time.

Francesco Carrer entra per diritto nella compilation Festival Show 2019 distribuita Warner Music Italy.

Studia con passione anche pianoforte per abbracciare ancora di più il mondo musicale.