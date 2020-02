Regione Lombardia: bando per eventi sportivi

Grandi eventi sportivi, dalla Regione bando da 3,86 milioni euro

Rossi: domande dal 2 marzo, finanziamenti sino a 300.000 euro

Dal prossimo 2 marzo si apre il bando da 3,86 milioni di euro di Regione Lombardia che prevede contributi sino a 300.000 euro, a fondo perduto, per l’organizzazione sul suo territorio di grandi eventi sportivi, a valere sul triennio 2020-2022.

Come chiarito sul Bollettino ufficiale regionale (Burl) del 25 febbraio, la somma erogata per tali manifestazioni nazionali o internazionali varierà a seconda dell’importanza dell’appuntamento.

“La Giunta crede molto nella forza e nell’efficacia dell’attività agonistica e amatoriale per la promozione del territorio – sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi -. Queste manifestazioni sono un volano formidabile per l’economia e per l’immagine della nostra splendida Lombardia. Ci aiuteranno a riguadagnare la fiducia degli stranieri e a far ripartire l’economia legata al turismo al termine dell’attuale emergenza legata al Coronavirus”.

C’è tempo sino al 12 aprile

La dotazione finanziaria del bando prevede 765.300 euro sul bilancio 2020 e 1.550.000 euro su quelli 2021 e 2022. Ai contributi possono accedere le federazioni sportive nazionali, i comitati regionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le associazioni benemerite riconosciute dal Coni, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, non lucrative, iscritte al Coni o al Cip o affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva. Possono richiederli, inoltre, i comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro, altri soggetti che hanno nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative ed enti locali, anche in collaborazione con uno dei soggetti indicati in precedenza. Sono esclusi gli eventi che godono già di altri finanziamenti regionali. Le domande possono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma informativa Bandi online (www.bandi.servizirl.it), dal 2 marzo 2020 al 15 aprile 2020.

Il sottosegretario: il turismo sportivo è di qualità

“Siamo convinti della grande efficacia di questo bando per la promozione della nostra Regione in Italia e all’estero – ha spiegato Rossi -. Il recente successo delle Olimpiadi dei sordi è solo l’ultima conferma della bontà della nostra politica. Grazie ai Winter Deaflympics Games, infatti, tra il 9 e il 21 dicembre scorsi il numero dei visitatori a Madesimo, Chiavenna e Santa Caterina Valfurva è cresciuto del 157 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, con indubbi vantaggi sulle attività e sull’immagine locale e lombarda”.

“I grandi eventi – ha proseguito – stimolano la cultura sportiva e un turismo di qualità. I loro benefici vanno ben al di là dell’evento in sé. Ragazzi e adulti sono portati a emulare le gesta dei campioni che possono ammirare da vicino, con vantaggi per la loro salute e la loro socialità. Per loro natura, poi, sia il professionista sia l’amatore sono portati a tornare più volte nella località delle gare, per allenarsi, per acclimatarsi, per prepararsi alla competizione. E spesso e volentieri il viaggio si fa con la famiglia”.