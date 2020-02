Il Triangolo: videoclip “Il giorno sbagliato”

Esce oggi 26 febbraio il videoclip de “Il giorno sbagliato” ultimo estratto da “Faccio un Cinema” il nuovo album di inediti de Il Triangolo (Ghost Records / distr. Believe)

“Faccio un Cinema – Tour di Presentazione”

I Concerti

29/02 Montelupo Fiorentino (FI) – Ottobit Art Lab

07/03 Milano – Circolo Ohibò

13/03 Brescia – Latteria Molloy (in apertura a Dente, in acustico)

20/03 Bologna – Locomotiv Club (in apertura a Dente in acustico)

Esce oggi, mercoledì 26 febbraio, il videoclip de “Il giorno sbagliato”, ultimo brano estratto da “Faccio un cinema” il nuovo album di inediti de Il Triangolo.

Attualmente in tour per presentare il terzo lavoro discografico, il duo composto da Marco Ulcigrai e Thomas Paganini rilascia quello che presenta come “il videoclip più intimo e personale che abbiamo mai girato, probabilmente il nostro preferito, sicuramente il più vero. È nato in maniera spontanea quasi per caso – prosegue la band sul video – durante una giornata in cui Andrea Perna (il regista) è venuto a trovarci in studio l’estate scorsa, portandosi dietro una reflex con l’idea girare qualche immagine e scattare qualche foto di backstage. Il caso ha voluto che stessimo registrando proprio “Il giorno sbagliato”: dopo qualche giorno ci ha mandato questo video già montato, praticamente finito.”

Crediti del videoclip “Il giorno sbagliato”

Video a cura di Andrea Perna

Girato presso il Supermoon Studio

Con Il Triangolo, Riccardo Montanari, Giacomo Carlone

“Faccio un Cinema” Il Disco

Dopo un silenzio durato 5 anni, la band ritorna con il terzo capitolo del percorso iniziato nel 2012 con “Tutte le canzoni”. Dopo il tuffo nel beat italiano degli anni ’60 del disco d’esordio e il successivo “Un’America” (2014), Il Triangolo riprende il viaggio all’interno della tradizione cantautorale italiana, portando avanti la propria ricerca sonora, in cui ha fatto della commistione tra passato e presente la propria cifra stilistica: chitarre surf e melodie retrò si fondono con arrangiamenti moderni ed un’anima rock’n’roll, dando vita a suono riconoscibile e contemporaneo.

“Faccio un cinema” è il risultato del lavoro di crescita personale e musicale che la band ha compiuto in questi anni: l’amore, l’amicizia, le esperienze della vita non sono più temi raccontati dal punto di vista privilegiato dei vent’anni, ma dagli occhi di chi sta affrontando l’inizio di una nuova fase più matura dell’esistenza.

Le canzoni del disco accompagnano l’ascoltatore in un mondo senza tempo – dalle atmosfere retrò, a tratti malinconiche – che si compone delle tante storie raccontate in ciascuna di esse, come nei classici film “ad episodi” di felliniana memoria.

Le ispirazioni per la scrittura e gli arrangiamenti sono molti: il cantautorato italiano, gli anni ’60, il mondo del cinema, da cui nasce la voglia di raccontare storie. Ma anche il pop contemporaneo, le serie TV e i social, dai quali prendere l’immediatezza del linguaggio.

L’album è stato anticipato dal video e singolo “Nella testa”, seguito da “Faccio un cinema” e dall’ultimo estratto, il videoclip de “Il giorno sbagliato”.

“Faccio un Cinema” – Tracklist

1. Nella testa

2. Faccio un cinema

3. Volevo un vizio

4. Il giorno sbagliato

5. Messico

6. Siamo diversi

7. Appunti

8. Ivan

9. Il cielo

Etichetta: Ghost Records

Distribuzione: Believe Digital

Booking: Baobab Music – Dario Guglielmetti – www.baobabmusic.it

Ufficio Stampa e Promozione: Big Time – pressoff@bigtimeweb.it

Crediti del disco

Prodotto da Il Triangolo, Riccardo Montanari e Giacomo Carlone

Registrato e missato da Giacomo Carlone presso il Supermoon Studio

Masterizzato da Andrea De Bernardi presso Eleven Mastering

Suonato e cantato da Marco Ulcigrai e Thomas Paganini, con la collaborazione di Giacomo Fiocchi e Riccardo Montanari

Edizioni musicali Ghost Records & Publishing S.n.C.

Ghost Records & Publishing S.n.C su licenza esclusiva de Il Triangolo

Il Triangolo – Bio

“Giurami, che rimarremo sempre giovani” cantavano Il Triangolo, ovvero Marco Ulcigrai (chitarra, voce) e Thomas Paganini (basso, voce) nel loro esordio del 2012, “Tutte Le Canzoni”, album realizzato in seguito alla vittoria dell’edizione 2011 di “VA sul palco” – concorso musicale per artisti emergenti – che segnerà l’inizio della collaborazione con Ghost Records.

Erano davvero tutte le canzoni che avevano scritto sino ad allora: dieci piccoli inni a una giovinezza che si vuole liberare dalle costrizioni del proprio tempo e ritrova nel passato un luogo d’amore antico e ormai perso. E così, “tutti cantano Battisti”, comprano i dischi in vinile e sognano letti di rose in tempi di spine.

Nel maggio del 2014 vede la luce il secondo album “Un’America”, arricchendo la linea cantautorale del lavoro precedente con suoni e arrangiamenti più sporchi e decisi, grazie a nuove influenze e nuove ricerche sonore.

l punti di partenza sono ancora il beat e il cantautorato, ma in una veste più rock, dove i fuzz delle chitarre, le batterie sature e il basso distorto si prendono la scena.

Non solo due album, ma anche un’attività live intensa, con quasi 200 concerti in tutta Italia, condividendo la scena con alcuni tra i migliori artisti italiani attuali e calcando palcoscenici importanti tra cui, due volte, quello Mi Ami Festival.

Sette anni dopo il loro debutto sulle scene, Marco e Thomas sono pronti a tornare con un nuovo album ed una voglia rinnovata di portare la propria musica in giro per l’Italia.

Di esperienze, in mezzo, ce ne sono state tante: Marco è entrato in pianta stabile nella formazione live dei Ministri, con cui ha suonato negli ultimi due tour. Con la rock band milanese ha collezionato date in tutta Italia e in Europa, esibendosi su palcoscenici prestigiosi, come quello del Primo maggio a Roma, quello del Primo maggio di Taranto o quello dello Sziget a Budapest.

Dopo il successo con i Ministri, Marco è stato scelto da Vasco Brondi per seguirlo nelle date delle Luci della Centrale Elettrica per il tour di Terra, che lo ha portato nuovamente a Roma sul palco del Primo Maggio ed in tv, ospite di Quelli che il calcio.

Questo nuovo bagaglio è immediatamente percepibile in “Faccio un cinema”, il terzo LP de il Triangolo, in cui i due musicisti luinesi seguitano a vagare in uno spazio-tempo indefinito tra gli anni ’60 e i (quasi) ’20, ribadendo il loro amore per la musica e per le parole, e di avere un sacco di storie da raccontare.

Il nuovo disco è uscito il 17 gennaio 2020 per Ghost Records.

L’album è stato anticipato dal video e singolo “Nella testa”, seguito da “Faccio un cinema” e dall’ultimo estratto, il videoclip de “Il giorno sbagliato”.