Nylon in concerto con diretta streaming

Il giorno 29 febbraio 2020 dalle ore 21.30, presso Spaziomusica di Pavia, si esibirà il The Magnificent Flying Caravan, un collettivo di musicisti pavesi. Il locale è di riferimento per la musica dal vivo di tutta la provincia di Pavia e non solo.

Il concerto per la prima volta si svolgerà in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spaziomusica (https://www.facebook.com/spaziomusica.pavia/), per provvedere all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Il pubblico potrà godersi la buona musica direttamente da casa, senza uscire.

I Nylon parteciperanno all’iniziativa e si esibiranno in uno concerto che spazierà da un genere musicale ad un altro, insieme al gruppo The Winetellers e Beatrice Campisi.

La band, vincitrice del premio Rock Targato Italia (30/a edizione), presenterà i brani dell’ultimo album “Quasi fosse una tempesta”.