“Come Gesù”, nuovo singolo di L’Elfo

“Come Gesù” è il nuovo singolo de L’ELFO dal 27 febbraio disponibile su tutte le piattaforme digitali su etichetta Polydor/Universal Music. Il brano è scritto da L’Elfo e prodotto da Funkyman.

Questa canzone rappresenta la mia gavetta. Difficile, in salita, tutta d’un fiato. È l’intro del nuovo disco di cui ancora non posso svelare il titolo, anche se questa traccia è già un grosso indizio.

Funkyman ha ricreato alla perfezione l’atmosfera dark che volevo dare al brano, creando una produzione unica. Questa traccia non è per tutti. Ancora una volta ho voluto osare, una traccia senza ritornello come singolo, perché a me dei numeri non è mai fregato niente. Era quello che volevo comunicare adesso. (L’ELFO)

Il video che accompagna il brano è diretto da Fabrizio Conte e girato a Catania, la città di Luca. L’Elfo, come Gesù, cammina tra le strade vuote portando la croce. Una similitudine forte che racconta la gavetta difficile, in salita del rapper siciliano e l’inizio di un nuovo percorso.