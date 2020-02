Misure forestali per valorizzare il legno

Misure forestali, 3,8 milioni a 70 aziende per valorizzazione economica legno

Rolfi: dare valore economico a bosco è modo migliore per difenderlo

La Regione Lombardia, nell’ambito del Piano di Sviluppo rurale, ha emesso un decreto con il quale verranno destinati 3,8 milioni di euro a 70 aziende lombarde per finanziare investimenti finalizzati ad accrescere il valore dei prodotti forestali e investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

Valore economico al bosco

“Dare valore economico al legno – ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia – è il modo migliore per difendere i boschi. Abbiamo la migliore industria di trasformazione al mondo e troppo spesso utilizziamo materia prima straniera. Ora è tempo di utilizzare legno lombardo. Questo significa meno trasporti su gomma, meno inquinamento ambientale e una cura delle foreste che contribuirà alla difesa delle nostre montagne dai problemi di carattere idrogeologico”.

Interventi

Con queste risorse saranno finanziati interventi in bosco in grado di creare condizioni di crescita e di sviluppo degli esemplari arborei presenti e contestualmente di assicurare il rinnovo naturale del soprassuolo. Saranno acquistate macchine e attrezzature innovative dalle imprese che operano nel settore forestale, per assicurare un utilizzo sostenibile dei boschi, sia in termini ambientali che economici.

Processo di innovazione

“Il bosco deve essere oggetto di manutenzione, ripuliture, interventi selvicolturali. Con queste risorse aiutiamo nel processo di innovazione anche le imprese che operano nell’ambito della prima trasformazione, mobilitazione e commercializzazione di prodotti delle foreste. Un modo per intervenire concretamente in materia di sostenibilità ambientale, garantendo produttività e redditività dell’intera filiera bosco-legno” ha aggiunto Rolfi, ricordando come grazie al lavoro della Regione Lombardia nell’ultimo anno i boschi della nostra regione con certificazione ambientale (ossia riconosciuti a livello internazionale come gestiti in modo sostenibile) sono quasi raddoppiati, passando a coprire da 38.885 a 70.486 ettari, pari all’11% dei boschi lombardi contro una media nazionale del 9%. “Una scelta – ha continuato – richiesta dal mercato. Il legno certificato è più appetibile per l’industria di trasformazione ed è garanzia di una manutenzione sostenibile delle nostre foreste”.

Distribuzione delle risorse

Le risorse saranno così distribuite:

Provincia di Bergamo: 5 aziende, 290.000 euro;

Provincia di Brescia: 16 aziende, 1 milione di euro;

Provincia di Como: 11 aziende 420.000 euro;

Provincia di Lecco: 7 aziende, 320.000 euro;

Provincia di Milano: 1 azienda, 13.000 euro;

Provincia di Sondrio: 14 aziende, 1,1 milioni di euro;

Provincia di Varese: 16 aziende, 680.000 euro.