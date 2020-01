Teatro degli Arcimboldi: “Aggiungi un posto a tavola”

Oltre 160 mila spettatori ogni sera hanno applaudito il simbolo della purezza, la “Colomba”, sintesi di gioia e rinascita, con emozionanti standing ovation sulle note finali dello spettacolo.

Pubblico commosso e felice. E così ben 150 repliche in giro per l’Italia portano Alessandro Longobardi a proseguire il tour di AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA per il terzo anno consecutivo.

La commedia musicale di Garinei e Giovannini con Gianluca Guidi e la partecipazione straordinaria di Lorenza Mario, sarà in scena dal 17 al 26 gennaio (non tutti i giorni ma per esattezza il 17, 18 e 19 gennaio e il 23, 24 , 25 e 26 gennaio) al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Dopo Milano sarà a Napoli, Vigevano, Padova e Bergamo. Una tra le più amate commedie musicali italiane di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, protagonisti insuperati di un’epoca leggendaria per il teatro italiano. Le musiche, composte da Armando Trovajoli, hanno incantato intere generazioni.