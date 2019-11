Zelig: nuovi appuntamenti

PROGRAMMA DAL 25 AL 30 NOVEMBRE

Lunedì 25 e Martedì 26 novembre – ore 21.00

ZELIG TIME

registrazioni televisive

Ingresso posto unico € 15

Ripartono le registrazioni di ZELIG TIME in onda ogni lunedì su ZELIG TV – canale 63 (digitale terrestre)

Con la conduzione di Federico Basso e Davide Paniate si alterneranno sul nostro storico palco comici conosciuti, nuovi e nuovissimi.

In ogni puntata avrete modo di scoprire talenti e di rincontrare i vostri beniamini. Il palco su cui sono nati i fenomeni della comicità italiana, torna al suo compito più importante: scoperta e lancio dei nuovi talenti della comicità

A voi spetta il compito del giudizio e il piacere del divertimento

Cast 25.11

Vincenzo Albano, Max Angioni, Lorenz o Bartolini, Silvio Cavallo, Dado, Marco Della Noce, Andrea Di Marco, Simonetta Guarino, Cinzia Marseglia, Max Pieriboni, Daniele Raco, Fausto Solidoro e con Stefano Signoroni & The Mc Band (Giacomo e Tommaso Ruggeri)

Cast 26.11

Vincenzo Albano, Max Angioni, Silvio Cavallo, Chibo, Michele Cosentino, Dado, Giovanni D’Angella, Andrea Di Marco, Simonetta Guarino, Giancarlo Kalabrugovic, Cinzia Marseglia, Max Pieriboni e con Stefano Signoroni & The Mc Band (Giacomo e Tommaso Ruggeri)

ATTENZIONE: ingresso consentito ai maggiori di 16 anni

Mercoledì 27 novembre – ore 21.00

LABORATORIO ARTISTICO

conduce Davide Paniate

Tavolo € 15 – Tribuna € 12

Anche il comico ha i suoi segreti!!!

Il Laboratorio Artistico, appuntamento fisso del mercoledì a Zelig è l’occasione per scoprire come nascono i grandi personaggi del cabaret italiano, gli sketch più spassosi, i tormentoni più vincenti.

Per i comici il Laboratorio Artistico Zelig è un luogo protetto dove poter lavorare “senza rete”, essere nello stesso tempo protagonisti e “cavie” delle proprie idee, provare il nuovo materiale che poco a poco diventa repertorio. Per il pubblico invece nessuna battuta collaudata, ma un’esperienza affascinante ed emozionante, perché può assistere a vere e proprie prime assolute. È il primo testimone che con risate, applausi e silenzi, segna il destino di tanti nuovi personaggi e tante nuove idee… Perché tutti, ma proprio tutti i cabarettisti prima o poi sono passati da Viale Monza, dalla “Casa del Grande…Zelig”, dove tutto è permesso, anche sbagliare.

Cast della serata in via di definizione

Venerdì 29 novembre – ore 21.00

LE SCEMETTE in

Sketch in the city

Tavolo € 15 – Tribuna € 12

“Sketch in the City” appuntamento fisso del calendario di Zelig, una volta al mese le Scemette propongono il loro format arricchito di volta in volta da nuovi sketch comici sulla scia della migliore tradizione teatrale e mettono in scena in modo satirico, irriverente e politicamente scorretto, la vita quotidiana delle donne, giocando con stereotipi e cliché della società di oggi. Sdrammatizzando e ironizzando sui piccoli, grandi, problemi di tutti i giorni, lo show dal ritmo frenetico aumenta di scena in scena il tasso ironico ed è impossibile non ridere fino alle lacrime.

Le Comiche Metropolitane (alias Le Scemette) sono Rossana Carretto, Alessandra Ierse, Laura Magni, Viviana Porro, Nadia Puma, Alessandra Sarno

Sabato 30 novembre – ore 21.00

SIMONETTA GUARINO – CINZIA MARSEGLIA

Tavolo € 15 – Tribuna € 12

Simonetta Guarino

Il Gigio (alias il Maschio) attraver so lo sguardo di due donne molto diverse: la Dottoressa Melany, studiosa delle meraviglie della psiche e Gaia, icona della casalinghità più profonda. Due punti di vista sul mistero misterioso del Pensiero Maschile. Due profonde conoscitrici della relazione uomo-donna. Attraverso il suoi personaggi la Guarino si sdoppia e con il suo spettacolo monologo ci racconta la sua profonda conoscenza del maschio per antonomasia , il Gigio per l’appunto , fornendoci bislacchi suggerimenti su come nutrire il Gigio, come amarlo, come sopravvivergli, come renderlo inoffensivo ma soprattutto come farlo nostro per l’eternità.

Cinzia Marseglia

Comica pugliese, grintosa e talentuosa, se fosse un calciatore indosserebbe la maglia numero 10, quella sotto gli occhi di tutti del fantasista… Durante le sue performance improvvisa, incanta e “strattona” il pubblico come pochi sanno fare.

Direttamente dal palcoscenico di Zelig Tv, Cinzia interpreta l’improbabile poete ssa che frequenta imperdibili feste chic e incredibili amici vip svelandoci i retroscena delle loro vite. Perché lei conosce tutti e tutti conoscono lei !

Zelig Cabaret

Viale Monza, 140 – 20127 Milano

Tel. 02.2551774

Email: info@areazelig.it

Ingresso consentito ai maggiori di 16 anni