Da oggi, venerdì 22 novembre, è in radio e disponibile sulle piattaforme di streaming e digital download “CANZONE PER BABY”, il nuovo singolo del cantautore fiorentino D’IUORNO

«“CANZONE PER BABY” racconta il disagio esistenziale di chi non si riconosce nelle strutture rigide che la società spesso impone e che non lasciano spazio alla libera espressione – racconta D’Iuorno – Esistono forze esterne, dettami, doveri che limitano il movimento e la creatività di ciascuno di noi. La “Baby” della canzone oltrepassa questo malessere con il coraggio: ballando, sognando, andando oltre».

La ballad si rivolge ad una ragazza che continua a difendere i propri sogni e la propria identità, nonostante il mondo che la circonda cerchi di inquadrarla in schemi predefiniti. Il cantautore la incoraggia così a non darsi per vinta nonostante le difficoltà, perché tutti “siamo nati per brillare, siamo stelle in mezzo ai guai”.

Cantautore indipendente nato a Firenze, si appassiona fin da subito alla musica rock. Dopo numerose esperienze come chitarrista e voce in diverse band del fiorentino, nel 2008 decide di intraprendere il suo percorso da solista e nel 2009 si esibisce live per la prima volta come solista sul palco del “Sesto Rock”.