Levante: sarà Roberta de Gaetano ad aprire il suo concerto!

La cantautrice siciliana è stata selezionata fra ben 28 artisti che, nelle prime due call, hanno ottenuto il traguardo del cofinanziamento. Ora la aspetta il palco del Mediolanum Forum e il pubblico di Levante!

La scelta è stata fatta: l’opening act del concerto-evento milanese, che vede Levante per la prima volta sul prestigioso palco del Mediolanum Forum, sarà Roberta De Gaetano.

Cantautrice dall’animo pop e siciliana come Levante, abbiamo conosciuto Roberta De Gaetano tra i finalisti del Premio Bindi e del Premio Bianca D’Aponte. Ora sta presentando i brani del suo nuovo album: “Bisogni Primari” pubblicato a giugno 2019 e “Lontano” uscito a ottobre, il cui videoclip sarà realizzato proprio grazie al successo della sua campagna di crowdfunding. A febbraio inizierà il tour di promozione del nuovo album, con l’anteprima eccezionale al Mediolanum Forum il prossimo 23 novembre!

L’annuncio di Levante ufficializza dunque l’assegnazione del grande benefit riservato ai musicisti partecipanti alle prime due call del progetto PostepayCrowd edizione 2019!

L’iniziativa di Postepay ed Eppela a sostegno dei giovani artisti, quest’anno ha superato tutte le aspettative!

È un bilancio veramente positivo, infatti, quello delle prime due call: in soli 60 giorni i 33 progetti selezionati hanno raccolto il coinvolgimento attivo di oltre 2.000 sostenitori, che hanno contribuito al successo delle campagne donando più di 68.000 euro, mentre ulteriori 53.700 euro sono stati offerti da Postepay. Oltre 120.000 euro in totale destinati ai 28 progetti che hanno raggiunto l’obiettivo del co-finanziamento, un aiuto concreto per la realizzazione dei sogni degli artisti che, anche grazie a PostepayCrowd, troveremo domani nelle nostre playlist! Carriere e personalità diverse, che sono ora pronte a cominciare la vera avventura: c’è chi produrrà il suo primo disco, chi partirà in tour, chi realizzerà un videoclip, chi un proprio studio di registrazione, tutti obiettivi che il sostegno di 2000 persone e di Postepay hanno contribuito a raggiungere.

Ma non è ancora finita! Sono già pronti ai blocchi di partenza i 16 artisti selezionati per la terza e ultima call, che sarà online dal 21 novembre. Per trenta giorni sarà possibile sostenere i progetti dei nuovi partecipanti per replicare il successo delle precedenti call.

Inoltre, tra tutti gli artisti che hanno partecipato alle tre call e che saranno riusciti a ottenere il co-finanziamento di Postepay del 50% dell’obiettivo (fino a un massimo di 2.500 euro), le etichette musicali indipendenti Metatron, Yalla, Hokuto Empire e Pioggia Rossa sceglieranno ciascuna un progetto da promuovere.

Intanto… appuntamento al Forum, con Levante e Roberta De Gaetano!

