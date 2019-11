Rassegna ConFini Comici al Teatro San Babila

Il 19 novembre inizia una particolare rassegna di teatro comico sul palco del Teatro San Babila. Si incontrano e idealmente si scontrano, a distanza di una sera, quattro coppie di comici, personaggi anche molto diversi da loro per formazione, età e provenienza, ma tutti accomunati dalle grandi doti di comicità.

Il primo match vede protagonisti Leonardo Manera (martedì 19 novembre) e Sergio Sgrilli (mercoledì 20 novembre), entrambi esilaranti e potenti nel ragionare d’amore in modo “seriamente comico”.

Il 3 e 4 dicembre si guarda all’Europa, ma con occhi italiani. Il 3 dicembre in scena Luca Cupani, direttamente dalla scena londinese, ma con passato nella scuderia di Zelig, racconta le vite che avrebbe potuto vivere e, il giorno seguente, Alberto Patrucco su musiche di Brassens, racconta del tempo che scorre e di quello che cambia.

A seguire un grande scontro tra i “grandi vecchi” della comicità Gigi&Andrea, l’11 febbraio, e un giovane talento di soli 19 anni, Davide Calgaro, presenza fissa a Zelig e poi a Colorado, in scena il 12 febbraio in “Questa casa non è un albergo”.

Per finire, il 25 e il 26 febbraio, un duello ispirandosi ai classici. Rita Pelusio in “Urlando furiosa” è un’eroina all’incontrario, Maurizio Lastrico racconta la comicità del quotidiano in endecasillabi danteschi in “Nel mezzo del casin di nostra vita”.

PER INFO E BIGLIETTERIA

TEATRO SAN BABILA

Corso Venezia, 2/A – 20121 Milano

Biglietteria 02 798010

info@teatrosanbabilamilano.it

Intero € 20 ridotto € 15

abbonamento 8 spettacoli 80 €

www.teatrosanbabilamilano.it