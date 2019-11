Prolungamento M3 fino a Cormano, pronto lo studio di fattibilità

“Lo studio di fattibilità per portare la metropolitana fino a Cormano è pronto” lo annuncia il consigliere regionale Massimo De Rosa. “La documentazione relativa allo studio di fattibilità economica e tecnica della prima fase del progetto è stata redatta dal Comune di Milano e quindi trasmessa agli uffici regionali. Ho richiesto la documentazione, di modo da poter informare i cittadini di Paderno e Cormano in merito all’avanzamento del progetto quanto prima possibile, cioè non appena ne avremo la disponibilità” anticipa De Rosa: “D’accordo con i sindaci dei comuni interessati stiamo lavorando ad una serata divulgativa, nel corso della quale presentare, con il contributo di tecnici qualificati, gli elementi emersi dallo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’opera” spiega il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle.

“Il nostro Movimento spinge da sempre per lo sviluppo della rete del trasporto pubblico. Incentivare il trasporto pubblico locale è l’arma più potente della quale le amministrazioni dispongono, per mettere un freno al dilagante inquinamento che soffoca la Pianura Padana, in particolar modo un’area come quella del nord Milano, intrappolata fra tangenziali e autostrade. Per questo motivo l’arrivo della metropolitana sarebbe una vera e propria boccata d’ossigeno, per un territorio i cui problemi di traffico sono stati per troppo tempo ignorati” conclude De Rosa.