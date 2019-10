“Un’ora sola vi vorrei” – Enrico Brignano

Grande successo per “Un’ora sola vi vorrei”, il nuovo one-man show di ENRICO BRIGNANO che farà tappa anche a Milano in sei repliche previste da martedì 19 a domenica 24 maggio 2020 al Teatro degli Arcimboldi.

Dopo aver attraversato l’Italia in lungo e in largo, il “Biglietto d’Oro” tornerà a calcare i palcoscenici delle principali città della penisola, a partire da Roma al Teatro Brancaccio, poi Bologna al Teatro EuropAuditorium, poi ancora Firenze al Teatro Verdi, così Bari al Teatro Team, Torino presso il Teatro Alfieri, come Milano a Teatro degli Arcimboldi.

Biglietti disponibili su www.ticketone.it da mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 11.00

e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone a partire dalle ore 11.00 di lunedì 4 novembre 2019

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali