Una palestra per le star di domani, un boutique festival lungo una domenica, un karaoke d’essai, un live bar, un open-mic senza precedenti, questo e molto altro è SPAGHETTI UNPLUGGED!

Non esistono definizioni che possono contenere in due parole quello che l’ormai noto appuntamento della domenica rappresenta oggi nel panorama musicale italiano: un luogo d’incontro per artisti nuovi e navigati, un’opportunità per salire su un palco e mettersi in gioco, una serata per cantare a squarciagola con gli amici e, perché no, un’occasione per mangiare un piatto di spaghetti gratis.

Nata a Roma nel 2013 e approdata a Milano a febbraio, la prossima stagione dell’appuntamento domenicale per eccellenza apre le porte a una nuova città italiana, da sempre uno dei maggiori centri di fermento musicale, BOLOGNA.

Tre eventi in tre delle maggiori città italiane nelle prime tre domeniche d’ottobre: il 6/10 all’Apollo Club di MILANO (bit.ly/SpagMilano6ott), il 13/10 al Marmo di ROMA (bit.ly/SpagRoma13ott) e il 20/10 al Cortile Café di BOLOGNA (bit.ly/SpagBologna20ott)! Nel 2020 Spaghetti Unplugged prevede più di 50 appuntamenti, oltre 100 artisti e un totale di circa 300 ore di musica.

A partire dalla nuova stagione, arrivando entro le 20.30 o dopo le 01.00 l’ingresso è gratuito, dalle 20.30 alle 01.00, invece, il costo della serata è di soli 2 euro.