Tess Masazza: nuova data al Teatro San Babila

Dopo aver registrato il tutto esaurito della data milanese prevista per il 13 dicembre 2019, a grande richiesta allo spettacolo di TESS MASAZZA si aggiunge un nuovo appuntamentoprevisto per mercoledì 11 dicembre 2019 al Teatro San Babila di Milano.

“INSOPPORTABILMENTE DONNA – LIVE A TEATRO”è lo show comico, prodotto da Vivo Concerti, che la giovane attrice classe 1987 porterà a Milano, in tre date previste per l’11, il 12 e il 13 dicembre 2019 al Teatro San Babila, e aRoma, dove sono disponibili gli ultimissimi biglietti per la tappa di sabato 7 dicembre 2019 allo Spazio Rossellini.

CALENDARIO DATE AGGIORNATO:

Sabato 7 dicembre 2019 – Roma @ Spazio Rossellini

Mercoledì 11 dicembre 2019 – Milano @ Teatro San Babila – NUOVA DATA!

Giovedì 12 dicembre 2019 – Milano @ Teatro San Babila

Venerdì 13 dicembre 2019 – Milano @ Teatri San Babila – SOLD OUT

Prevendite Autorizzate

Ticketone.it

Biglietti disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 11:00 di giovedì 3 ottobre 2019 e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate dalle ore 11:00 di martedì 8 ottobre 2019

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali