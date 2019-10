Netflix: Marco Mengoni e’ il doppiatore del protagonista di “Klaus”

Mercoledì 30 ottobre – si è tenuta una proiezione in anteprima a Milano e a Roma, dove la proiezione è stata seguita da una conferenza stampa alla presenza dei doppiatori Marco Mengoni, Francesco Pannofino e Carla Signoris.

Il primo film d’animazione di Netflix, dal co-creatore di CATTIVISSIMO ME, sarà disponibile globalmente dal 15 novembre

KLAUS nasce dalla mente del co-creatore di Cattivissimo me, Sergio Pablos , che ebbe per la prima volta l’idea del progetto nel 2010.

KLAUS è stato prodotto interamente a Madrid, in Spagna, e realizzato da un team internazionale composto da alcuni dei più talentuosi disegnatori a mano provenienti da tutto il mondo. Il film introduce uno stile unico che unisce tecniche d’animazione tradizionali (disegnate a mano) con tecnologie all’avanguardia.

Netflix, SPA Studios e Artesmedia Cine presentano KLAUS

Voci italiane: Marco Mengoni, Francesco Pannofino, Ambra Angiolini, Carla Signoris, Neri Marcorè Musiche di: Alfonso G. Aguilar Production Designer: Szymon Biernacki e Marcin Jakubowski Prodotto da: Jinko Gotoh, p.g.a Marisa Román, p.g.a e Sergio Pablos, p.g.a, Matthew Teevan, Mercedes Gamero, Mikel Lejarza, Gustavo Ferrada Storia originale di: Sergio Pablos Scritto da: Sergio Pablos, Zach Lewis and Jim Mahoney Diretto da: Sergio Pablos

Sinossi:

Jesper, il peggior studente dell’Accademia delle Poste, viene spedito su un’isola ghiacciata, oltre il Circolo Polare Artico dove la gente del posto fatica a scambiare qualche parola e tanto meno lettere. Jesper sta per arrendersi quando trova un’alleata in Alva, un’insegnante del posto, e incontra Klaus, un misterioso falegname che vive da solo in una baita piena di giocattoli realizzati a mano. Queste improbabili amicizie sapranno riportare l’allegria a Smeerensburg ricreando anche una nuova tradizione fatta di generosità, magia e calze appese al camino con cura.

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di visitare la pagina del film su Netflix Media Center

*** Netflix

Netflix è il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo, con oltre 151 milioni di abbonati paganti in oltre 190 paesi che guardano serie televisive, documentari e film in un’ampia varietà di generi e lingue. Gli abbonati possono guardare tutto ciò che vogliono in qualsiasi momento, ovunque e su ogni schermo connesso a Internet. Possono mettere in pausa e riprendere la visione a piacimento, senza interruzioni pubblicitarie e senza impegno. # # # Press contact: Paola Menzaghi pmenzaghi@netflix.com / +31 689932162 ### Ufficio stampa Studio Lucherini Pignatelli: info@studiolucherinipignatelli.it / +39 06 8084282 Gianluca Pignatelli gianluca@studiolucherinipignatelli.it Benedetta Lucherini benny@studiolucherinipignatelli.it Daniele Massironi daniele@studiolucherinipignatelli.it # # # Ufficio stampa Words For You: Elena Basso elena.basso@wordsforyou.it Elisabetta Gallo elisabetta.gallo@wordsforyou.it Roberta Danisi roberta.danisi@wordsforyou.it