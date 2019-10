Silvia Tancredi ritorna con il singolo “Truelove”

A quattro anni di distanza da “In Limine”, il suo ultimo album, Silvia Tancredi è tornata ed è pronta a far innamorare il pubblico con il singolo “True Love”. Questo brano è la prima traccia del nuovo percorso musicale dell’artista, che l’ha portata fino agli Stati Uniti dove ha firmato un contratto discografico con la SMG Record & Media (distribuita da Sony / Orchard).

“Silvia Tancredi ha una splendida voce ed è una grande artista. Noi di SMG Records & Media crediamo molto in lei e pensiamo che sia affine allo stile della nostra label” – dichiara Garrett Clark, CEO di SMG Record & Media – “Conosciamo e rispettiamo sia lei che Gigi Rivetti (il suo produttore artistico) e non vediamo l’ora di iniziare una bella collaborazione che ci auguriamo possa essere lunga e meravigliosa”.

“True Love” è un brano d’atmosfera, che riesce con grande classe a toccare le corde emotive dell’ascoltatore.

“Solo quando le maschere cadono la forza del cambiamento ti travolge e il vero amore si rivela” – dice Silvia. E si coglie fin da subito il respiro internazionale del progetto, che vanta la collaborazione di vocalist americane e il mastering dal pluripremiato Randy Merrill allo Sterling Sound di New York.

A rafforzare il tutto il videoclip diretto da Alex Bufalo girato tra il Teatro Civico Luciano Pavarotti di Leinì e il Birrificio San Michele di Sant’Ambrogio di Torino.

“True Love” sarà disponibile sulle principali piattaforme streaming dal 1° novembre

Il videoclip di “True Love” sarà disponibile sul canale Vevo dell’artista dal 4 novembre.

CREDITI

Videoclip

· Diretto da Alex Bufalo.

· Dancers: Juan Luis Ruiz and Elena Passannanti for JR Entertainment.

· Choreography by Juan Luis Ruiz.

· Photos by Roberto Borgo.

· Artwork by Alex Loi.

· Locations: Birrificio San Michele di Sant’Ambrogio di Torino (TO), Teatro Civico Luciano Pavarotti di Leinì (TO)

“True Love”

· Produzione artistica: Gigi Rivetti

· Mastering di Randy Merrill allo Sterling Sound di NY

· Mixato da Alessandro Ciola, Gigi Rivetti e Silvia Tancredi agli Imagina Productions Studios.

Musicisti

· Piano, Hammond, programming, all keyboards: Gigi Rivetti

· Drum: Silvio Centamore

· Bass: Alessandro Loi

· Guitars: Alberto Vacchiotti

· Sunday Strings Orchestra leaded by Giorgio Troisi

· Backing Vocals: Kellie Turner, Dominique Denman, Chynaah Maryoung, Trish Bright, Daniel Gorham, Fiorella InBloom, Silvia Tancredi.

Produced by Gigi Rivetti and Silvia Tancredi.

Label: SMG Record & Media LLC, www.smgrecordsmedia.com

Management: Latrea Kimberly Morrow, latreakimberly@latreakimberly.com

Silvia Tancredi wearing Manuela Gómes shoes.