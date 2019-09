Roberto Bolle and Friends ritorna al Teatro EuropAuditorium, Bologna. Apertura prevendite

Il 18 e 19 aprile Roberto Bolle and Friends tornerà al Teatro EuropAuditorium di Bologna per il sesto anno consecutivo. Sarà ancora una volta un’occasione imperdibile per vedere sullo stesso palco l’Étoile dei due mondi Roberto Bolle con star internazionali della danza, un vero e proprio viaggio attraverso la bellezza e la magia di questa forma d’arte.

Roberto Bolle, protagonista assoluto della danza, di questi Gala non è solo interprete ma anche Direttore Artistico. I suoi Gala sono diventati uno straordinario strumento di diffusione della danza e delle sue eccellenze ad un pubblico trasversale, composto da migliaia di appassionati e non solo.

Bolle, forte della sua esperienza sui palcoscenici più importanti del mondo, riesce a rendere ognuno di questi spettacoli unico nel suo genere ricreando un’atmosfera magica che celebra la bellezza, l’eleganza della danza. Accanto a lui alcuni ballerini appartenenti alle più importanti Compagnie di danza internazionali per realizzare un programma sorprendente, in grado di affascinare un numero di spettatori sempre più vasto e eterogeneo. Roberto Bolle infrange costantemente i tabù che costringono il balletto ad arte di nicchia portando sullo stesso palco grandi classici e coreografie nuove e innovative scegliendo di esibirsi con il meglio della danza mondiale. I Gala Roberto Bolle and Friends rappresentano un’opportunità culturale rara e di grandissimo prestigio, un viaggio imperdibile attraverso diversi stili e scuole differenti che suscitano emozioni sempre nuove: divertimento e dramma, ironia e eleganza, innovazione e tradizione si mescolano sullo stesso palcoscenico. Roberto Bolle torna a Bologna dopo un anno eccezionale. Il 2019 si è aperto infatti con l’incredibile successo di pubblico di Danza con Me, lo show andato in onda in prima serata su Rai1 il 1° gennaio, si è confermato un successo incredibile di pubblico e critica. Sempre il 2019 è stato anche l’anno della seconda edizione di OnDance – Accendiamo la danza!, una grande festa della danza, ideata e voluta dall’Étoile, che ha letteralmente travolto la città di Napoli prima e Milano poi e per un’intera settimana. Diffondere la danza, portarla dai palcoscenici più prestigiosi alle strade contaminando le città con progetti di straordinario successo come OnDance è per l’Étoile una vera e propria missione. Tornare con i Gala Roberto Bolle and Friends a Bologna, oltre a riprendere un’abitudine cui la Città e l’Artista hanno dimostrato di tenere moltissimo, rimarca un significato celebrativo e affettivo nuovo e importante, un ritorno per festeggiare insieme questo viaggio entusiasmante nella bellezza della danza che supera quotidianamente nuovi ambiziosi traguardi.

PREZZI: I platea 115,00 € – II platea 80,00 € – I balconata 65,00 € – II balconata 52,00 €

PREVENDITE acquistabili presso la biglietteria del TEATRO EUROPAUDITORIUM (Piazza Costituzione 5/F, Bologna), presso la biglietteria del TEATRO CELEBRAZIONI (via Saragozza 234, Bologna), entrambe aperte dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, attraverso il circuito VIVATICKET-CHARTA, i punti d’ascolto delle IperCoop e il circuito TICKETONE, oltre alle prevendite abituali di Bologna e provincia e attraverso il sito www.teatroeuropa.it.

Per informazioni: 051.372540 – 051.6375199 – info@teatroeuropa.it

Bologna, 16 settembre 2019