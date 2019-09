Piero Angela e Alberto Luca Recchi raccontano “I segreti del mare”, 21 ottobre a Roma Auditorium

Un’icona tutta italiana Piero Angela, un esploratore instancabile Alberto Luca Recchi e una voce straordinaria Noa, si uniranno per una serata incredibile il 21 ottobre al Parco Auditorium della Musica di Roma per “I Segreti del Mare”.

Uno show inedito, tra racconti e immagini mozzafiato, un viaggio tra le curiosità e le meraviglie degli Oceani con due accompagnatori d’eccezione come Piero Angela, divulgatore per antonomasia e Alberto Luca Recchi esploratore e fotografo del mare, protagonista delle prime spedizioni nel Mediterraneo alla ricerca di squali e balene, l’unico italiano ad aver realizzato un libro fotografico per il National Geographic.

I due protagonisti hanno scritto tre libri sul mare insieme ad Alberto Angela.

I racconti delle avventure e disavventure di Recchi saranno accompagnate da immagini incantevoli e dalla straordinaria voce di Noa, artista di fama mondiale sensibile alla difesa del pianeta.

Gli spettatori si divertiranno a scoprire le meraviglie e le fragilità del mare, un secondo paradiso ancora inesplorato che rischiamo di perdere prima ancora di averlo conosciuto.

