Incontinenza urinaria femminile – Incontro gratuito

L’incontinenza urinaria è la perdita involontaria di urina attraverso l’uretra. È spesso chiamata “malattia silenziosa” perché le donne che ne soffrono, raramente ne parlano al proprio medico.

Eppure si tratta di una patologia molto comune, che coinvolge circa 2 milioni di donne in Italia. Qualsiasi donna potrebbe essere soggetta ad incontinenza urinaria. Non si tratta, infatti, di età o di tipo di lavoro o di modo di vivere. L’incontinenza è piuttosto dovuta a cause che possono essere anche transitorie.

Tra le cause: l’indebolimento del pavimento pelvico, il blocco dell’uretra o la diminuzione del tono sfinterico dell’uretra , ma anche: infezioni urinarie o vaginali, effetti secondari di alcuni farmaci, debolezza muscolare, malattie nervose e/o muscolari, effetti secondari di alcuni interventi chirurgici.

Tra i fattori di rischio: la pluriparità (quasi un terzo delle donne incinte soffrono

di incontinenza urinaria ed il rischio aumenta con parti successivi); la menopausa (un rilassamento dei tessuti uterini e un cambiamento delle mucose potrebbero portare

all’incontinenza); la costipazione (la costipazione cronica ha delle

conseguenze sui muscoli pelvici e quindi direttamente sul sistema di continenza).

L’incontinenza urinaria può essere oggi trattata con successo, spesso attraverso la

combinazione di più approcci.

