Il Trenino Thomas sta arrivando in Italia: 4 episodi speciali nella nuova stagione!

Le avventure del Trenino Thomas sono pronte a tornare con la nuova stagione su Frisbee, canale 44 del DTT, del gruppo Discovery Italia: la locomotiva blu e i suoi amici non smettono mai di girare per il mondo e sono pronti a partire nuovamente alla scoperta di posti meravigliosi… e tra i tanti paesi che visiterà Thomas non poteva mancare di certo l’Italia! Sono in arrivo da settembre 4 episodi speciali, 2 episodi da 11 minuti e 2 da 22 minuti, che porteranno il simpatico trenino a scoprire le meraviglie dell’Italia: l’archeologia e le bellezze della penisola non saranno più un segreto per Thomas! Nella sua avventura in Italia Il Trenino Thomas sarà accompagnato da nuovi personaggi: al suo fianco in questo fantastico viaggio ci saranno infatti i trenini italiani Lorenzo, Beppe e Gina che guideranno la locomotiva blu alla scoperta di posti incredibili! Non mancheranno di certo le avventure e anche un mistero da risolvere!

Il viaggio in Italia del Trenino Thomas si arricchisce di una novità: sarà Cristina D’Avena a cantare la sigla dei nuovi episodi! I bambini così avranno la possibilità di cantare insieme alla voce più amata della TV con un fantastico karaoke!

Tutti a bordo esploratori! Le nuove avventure del Trenino Thomas vi aspettano su Frisbee!

Il Trenino Thomas nasce dalla fantasia di un reverendo inglese, Rev. W. Awdry, che oltre 70 anni fa si inventò dei racconti di locomotive a vapore per il figlioletto che divennero presto un libro. La storia narrata nel libro diventò velocemente la franchise di successo globale che conosciamo oggi e che continua a divertire le famiglie in più di 100 Paesi in 40 lingue diverse attraverso molteplici piattaforme e formati che includono gli oltre 400 episodi per la TV, 11 film, 14 siti web in nove lingue, app, giocattoli (Il Trenino Thomas è la property numero uno nella categoria prescolari in UK e Australia a al numero due negli Stati Uniti), prodotti a licenza, libri e spettacoli dal vivo. Il Trenino Thomas ha vinto diversi premi prestigiosi, fra i tanti il Parent’s Choice Award, il Webby e il Licensing Award per la miglior property classica. La famosa locomotiva blu e i suoi amici invitano i bambini a entrare nel loro mondo fantastico viaggiando sulle rotaie di un treno. Insieme, bambini e locomotiva, partono per avventure senza tempo sperimentando le preziose lezioni di vita impartite dalle scoperte, l’amicizia e la collaborazione. Gli episodi del Trenino Thomas sono visti su più di 30 canali televisivi tra cui Frisbee (IT), PBS KIDS (US), Super RTL (Germania), ABC Kids (Australia), NHK (Giappone), Five’s Milkshake! e Nick Jr. in Inghilterra. Gli episodi sono scaricabili da iTunes a You Tube. Per maggiori informazioni sul meraviglioso mondo del Trenino Thomas visitate www.thomasandfriends.com, facebook.com/thomasandfriends e Twitter @ThomasFriends