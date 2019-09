E’ iniziata alle ore 8,45 la prima fascia dello sciopero proclamato da Cub Trasporti e SOL Cobas. La circolazione prosegue regolarmente su tutte le linee metropolitane. In superficie numerose le deviazioni per manifestazione in centro.

La seconda fascia dello sciopero è prevista dalle ore 18 al termine del servizio.

Aggiornamenti in tempo reale sul canale twitter @atm_informa.