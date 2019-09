forbes women’s party

Mercoledì 18 settembre il BOGA SPACE di Milano ospiterà l’evento dedicato alle 100 donne italiane di successo del 2019 selezionate da FORBES ITALIA, il mensile pubblicato da Blue Financial Communication (media company quotata all’AIM ed editrice anche di Bluerating, Private e Asset Class).

Come già lo scorso anno, il magazine dedica una serata esclusiva alle protagoniste della sua selezione, di cui fanno parte star del cinema e note conduttrici tv, designer emergenti, scienziate o icone dello sport ma anche, e soprattutto, imprenditrici e manager di successo, al timone di grandi aziende con un profilo globale o di piccoli family business che hanno contribuito a lanciare e a far crescere, plasmandole con le proprie doti di leader.

Tutte donne eccezionali con grande spirito di iniziativa che avranno l’occasione di incontrarsi per conoscersi e scambiarsi sensazioni ed esperienze nel pieno spirito Forbes di networking.

L’evento è ospitato in una location unica nel cuore di Milano, una villa liberty realizzata all’inizio degli anni venti dall’artista e decoratore fiorentino Galileo Chini che deve il suo nome alle tele e alle sculture della Boga Foundation che impreziosiscono i locali, il Boga Space sarà la prestigiosa cornice delle celebrazioni dedicate al meglio dell’Italia femminile dell’anno ancora in corso.

Ad aprire le porte del BOGA SPACE è MANUELA RONCHI, tra le 100 donne selezionate quest’anno da Forbes Italia come ad dell’agenzia di brand positioning Action Agency, che ha la sua sede proprio al Boga Space.

“Sono onorata di poter ospitare l’evento nella nostra sede – commenta Manuela Ronchi – ed è un onore ancora più grande per me essere una delle donne selezionate quest’anno. Donne che tutti i giorni riescono a far convivere una carriera brillante nei campi più disparati e il loro essere mogli, compagne, mamme e amiche. Quello di Forbes Italia è un riconoscimento importantissimo che va a 100 donne forti, indipendenti e coraggiose”.