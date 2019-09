“La bambina di ghiaccio e le altre fiabe”

Una bambina fatta di ghiaccio che non può guardare il sole, un nano innamorato della sua papera d’oro, un clown triste in cerca di qualcuno da far ridere… Tredici fiabe surreali e poetiche, in cui si smarriscono i confini tra il possibile e l’impossibile, tra il reale e il soprannaturale, capaci di conquistare lettrici e lettori di ogni età.

Mila Pavićević gioca sapientemente con il materiale fiabesco, con esiti ironici, arguti e di grande fantasia. Le fiabe che compongono la sua raccolta affondano le loro radici in un passato mai sopito e proseguono il loro cammino nel presente attraverso una sintesi inedita e un forte simbolismo che rispecchia gli archetipi del genere. Sono fiabe dal fascino imperituro ma che al contempo risultano nuove, attuali, spiazzanti.

A impreziosire l’edizione italiana, le illustrazioni immaginifiche di Daniela Iride Murgia, che fanno vibrare il testo di nuovi rimandi al mondo onirico e della fiaba.

La raccolta fiabesca LA BAMBINA DI GHIACCIO E ALTRE FIABE ha vinto il Premio dell’Unione europea per la letteratura 2009, sorto nell’ambito del Programma Creative Europe, ed è stata tradotta in cinque Paesi. Con la scelta di questo titolo, la casa editrice Camelozampa intende promuovere la massima circolazione della letteratura europea per ragazzi, in particolare di opere scritte nelle lingue meno diffuse e meno tradotte.

LA BAMBINA DI GHIACCIO

E ALTRE FIABE

scritto da Mila Pavićević

illustrato da Daniela Iride Murgia

traduzione di Elisa Copetti

età 8 +

Collana I Peli di gatto

cm 14 x 21

72 pp. illustrate

copertina cartonata

euro 13,90

ISBN 9788899842598

Dal 26 settembre in libreria