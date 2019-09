Chiara Biasi al Micam con le sue calzarure

Graffiante, seducente, al passo con le tendenze, ma estremamente versatile.

È l’anima della prima collezione di scarpe firmata Chiara Biasi, influencer e icona del web. Le calzature sono pensate per donne forti e determinate, che amano sentirsi sensuali e uniche.

La linea fall/winter 2019-2020 è composta da sabot in velluto pitonato, in nero o rosso, cuissardes sensuali ma urbani, anfibi rock-mantic e stivaletti doposci rivisitati.

In anteprima è stato lanciato un assaggio di pre-collezione spring/summer 2020, con una capsule di sneakers in due colori, nero o nude, realizzate con un materiale stretch trasparente che dona una perfetta vestibilità e sensualità data dal vedo non vedo del tessuto.

Chiara si è avvalsa del prezioso appoggio dello showroom Spazio Specie e di produttori e tecnici italiani affermati, selezionando il velluto come materiale principe della collezione, per creare una scarpa dal comfort totale.

La collezione spring-summer 2020 è stata presentata al MIcam 2019, fiera della calzatura internazionale a Milano. Colori fluo si alternano a toni neutri per modelli sporty e decisi come Chiara, da indossare in ogni occasione. La fall/winter 2019/2020 e la pre-collezione sono ad ora disponibili su luisaviaroma.com, tra le più importanti vetrine dello shopping online.