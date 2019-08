Scarda: il 20 settembre l’eclettico autore dal vivo a Cas’Aupa social garden a Udine

Venerdì 20 settembre, alle ore 21.30, l’eclettico autore italiano Scarda suonerà dal vivo sul palco di Cas’Aupa Social Garden a Udine (Via Val d’Aupa, 2 – ingresso gratuito). Nel frattempo, è online e in radio “Tropea” (Bianca Dischi/Artist First), il nuovo singolo di Scarda che ha animato l’estate 2019.

“Tropea” è un brano pieno di ritmo, semplice e adatto a dare una colonna sonora alle spiagge italiane durante questa estate che si preannuncia essere sempre più calda. Le parole sono tipiche dello stile di Scarda ma le sonorità assumono colori più mediterranei e il ritmo diventa quasi caraibico.

C’è il colore di ogni raggio

sulla pelle che accarezzo

La musica del villaggio

é finita già da un pezzo

Cosa vuoi che abbia saremo la sabbia

che ci cade dai vestiti

Ci staremo addosso senza alcun rimorso

poi resteremo puliti

«Tropea l’ho scritta due anni fa, è una “scappatella estiva”, sia nel contenuto che nel genere, nel senso che mi sono concesso una licenza più spinta del solito rispetto al mio mood. – commenta Scarda – Del resto se la si ascolta si capisce che non potevo farla uscire a Natale! Per me l’estate è esattamente quello che sentite in questa canzone, quello che voglio trasmettere attraverso l’ascolto è un vero e proprio “sapore” (di sale), spero che arrivi.»

“Tormentone” è un disco delicato ma graffiante. Ritornelli semplici e parole schiette cantati dalla voce roca del cantautore calabro-romano che, come carta vetrata, depura la realtà dalle disillusioni. L’elettronica, costante dei gruppi indie degli ultimi anni, qui viene affiancata da arpeggi, accordi e ritmi limpidi che ricordano la migliore tradizione italiana del cantautorato.

La data di Udine arriva al termine di un tour di successo in giro per tutta Italia con un calendario che non conosceva pause.

24 aprile – Secret Show – Caggiano (Sa);

25 aprile – Gapè – Beltiglio di Ceppaloni (Bn);

30 aprile – Poettofest – Cagliari;

18 maggio – Sei tutto l’Indie Fest Vol. III – Roma;

15 giugno – Chitarre e Cantine – Montenero Sabino (RI);

27 giugno – Rock in Roma – Roma; in apertura a Calcutta

5 luglio – Strange Days Festival – Monteflavio (Rm);

12 luglio – mURGica (Beat Fest) – Gravina in Puglia (BA);

13 luglio – Rocka in Musica – Roccamandolfi (Is);

16 luglio – Cantautori in Canottiera – Torino;

21 luglio – Rock sul Serio – Villa di Serio (BG);

31 luglio – Geko – San Benedetto del Tronto (Ap);

1 agosto – Summertime – Noci (BA);

9 agosto – Music Fest – Anfiteatro Comunale di Acri (CS);

21 agosto – Musaic On ApertaMente – Castelbuono (Pa);

20 settembre – Cas’Aupa Social Garden – Udine;

Scarda – al secolo Domenico Scardamaglio – vive a Roma ma nasce a Napoli il 16 Marzo 1986 ed è calabrese di lunga adozione (Vibo Valentia). Il suo album di esordio “I piedi sul Cruscotto” (MK Records), esce il 16 dicembre 2014, raggiunge ottimi risultati di ascolti e dal vivo porta il cantautore ad affollare i piccoli club delle principali città italiane. Nel 2014 riceve la candidatura ai David di Donatello per la soundtrack del film “Smetto quando voglio” e una alle Targhe Tenco 2015 per la sua “opera prima”. La fortunata collaborazione con il film ‘’Smetto quando voglio’’ continua, Scarda firma la colonna sonora dei sequel ‘’Masterclass’’ e ‘’Ad Honorem’’ usciti rispettivamente nel febbraio e nel dicembre 2017, raggiungendo così un pubblico sempre più vasto. Il passaparola e le canzoni hanno fatto sì che i concerti si susseguissero nello stivale fino alla pausa nell’autunno 2017 che ha visto l’artista rientrare in studio e mettersi al lavoro per il suo nuovo disco dal titolo “Tormentone”, uscito il 19 ottobre 2018 per Bianca Dischi e anticipato da tre singoli: “Bianca” (maggio), “Mai” (giugno) e “Non Relazione” (settembre).

