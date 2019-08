Rocco Hunt: il nuovo disco “Libertà”

A 4 anni dall’ultimo album, ROCCO HUNT torna venerdì 30 agosto con il nuovo disco d’inediti “LIBERTÀ” (Sony Music Italy)!

Di seguito la tracklist e i protagonisti delle collaborazioni presenti nel disco, già disponibile in pre-save, pre-order e pre-add al link https://SMI.lnk.to/LRH:

1. Mai Più feat. ACHILLE LAURO (prod. Boss Doms)

2. Nun se ne va (prod. Takagi & Ketra)

3. Ti Volevo Dedicare feat. J-AX & BOOMDABASH (prod. Zef)

4. Maledetto Sud feat. CLEMENTINO (prod. Zef)

5. Street Life (prod. Da Honorable C.N.O.T.E.)

6. Nisciun’ feat. GEOLIER (prod. Nazo)

7. Buonanotte Amò (prod. Nazo)

8. Se tornerai feat. NEFFA (prod. Nazo)

9. Discofunk (prod. Neffa)

10. Nun me vuò bene cchiù (prod. 2nd Roof)

11. Libertà (prod. Fabio Musta)

12. Grande Bugia (prod. Nazo)

13. Nun è giusto (prod. Nazo)

Bonus Track:

14. Benvenuti in Italy (prod. Mace, co-prod. Zizzed)

15. Cuore Rotto (Nfam’ version) feat. GEMITAIZ & SPERANZA (prod. 2nd Roof)

16. Ngopp’ a Luna feat. NICOLA SICILIANO (prod. Nazo)

Venerdì 30 agosto partirà da Napoli l’instore tour, durante il quale l’artista attraverserà l’Italia per firmare le copie di “LIBERTÀ” ai fan. Queste tutte le date a oggi confermate:

Venerdì 30 agosto

ore 18.00 – La Feltrinelli Stazione Centrale – Piazza Garibaldi – Napoli

Sabato 31 agosto

ore 15.00 – Mondadori Bookstore – V.le Mellussi 160/162 – Benevento

Domenica 1 settembre

ore 18.00 – C.C. Maximall – Via Pacinotti snc – Pontecagnano Faiano (SA)

Lunedì 2 settembre

ore 15.00 – Mondadori Bookstore – Corso Cavour, 132 – Andria (BAT)

ore 18.00 – La Feltrinelli – Via Melo, 119 – Bari

Martedì 3 settembre

ore 18.00 – La Feltrinelli – Via Camillo Benso Conte di Cavour, 133 – Palermo

Mercoledì 4 settembre

ore 18.00 – C.C. Centro Sicilia – Strada Provinciale, 54 – Misterbianco (CT)

Giovedì 5 settembre

ore 18.00 – C.C. Maregrosso – Via Maregrosso, 21 – Messina

Venerdì 6 settembre

ore 18.00 – C.C. Campania – Località Aurno, 1 – Marcianise (CE)

Sabato 7 settembre

Ore 18.00 – La Feltrinelli – Corso Mazzini, 86 – Cosenza

Domenica 8 settembre

ore 18.00 – C.C. Le Grange – Strada Statale Casilina – Piedimonte San Germano (FR)

Lunedì 9 settembre

ore 18.00 – La Feltrinelli – Stazione Di Porta Nuova – Torino

Martedì 10 settembre

ore 15.00 – Mondadori Megastore – Via M. D’Azeglio, 34/A – Bologna

ore 18.00 – Galleria del Disco – Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella – Firenze

Mercoledì 11 settembre

ore 17.30 – Discoteca Laziale – Via Mamiani, 62 – Roma

Giovedì 12 settembre

ore 15.00 – Varese Dischi – Galleria Manzoni, 3 – Varese

ore 18.00 – Mondadori Megastore – Piazza Duomo, 1 – Milano