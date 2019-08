Il ritorno degli M83 con DSVII

Gli M83 sono felici di annunciare l’uscita del nuovo album DSVII.

Dopo 12 anni dalla prima pubblicazione del duo francese, il nuovo e atteso disco uscirà il 20 settembre via naïve.

La mente degli M83, Anthony Gonzalez, pubblicò nel 2007, Digital Shades Vol. 1 una raccolta di tracce inutilizzate, una sorta di regalo per i fan più accaniti. È stata un’occasione per non lasciare nel dimenticatoio brani che altrimenti non avrebbero mai visto la luce e un modo per Gonzalez di sperimentare una nuova creatività musicale che si discostasse dagli album in studio di inclinazione pop degli M83. In quell’occasione Gonzalez affermò di essersi ispirato alle raccolte ambient di Brian Eno.

Ora, dopo più di una decade, gli M83 tornano con l’ultimo capitolo di Digital Shades, in grado di trasportare gli ascoltatori in una nuova dimensione spazio temporale.

DSVII è profondamente influenzato dalle colonne sonore dei primi video game, dai film degli anni 80 sci-fi/fantasy e dai pionieri dei sintetizzatori analogici come il sopra citato Brian Eno, ma anche da Suzanne Ciani, Mort Garson e John Carpenter.

È lo stesso Gonzalez ad affermare, circa la creazione di DSVII:

“During the summer of 2017, I spent five months in Cap d’Antibes, France. I mainly spent my time swimming in the Mediterranean Sea, reading, watching films and playing ‘80s video games. The inspiration behind this record is mainly video game music. It felt so refreshing to play all of these old school games again. There is something so naive and touching about them. It’s simple and imperfect. And this is exactly what I tried to achieve with DSVII.”

DSVII è stato realizzato utilizzando solamente attrezzatura analogica. È stato registrato durante l’autunno 2017 e la primavera del 2018 nello studio di Gonzalez a Los Angeles e nello studio californiano di Glendale di Justin Meldal-Johnsen (Nine Inch Nails, Beck).

DSVII Tracklist

1. Hell Riders

2. A Bit of Sweetness

3. Goodbye Captain Lee

4. Colonies

5. Meet The Friends

6. Feelings

7. A Word of Wisdom

8. Lune De Fiel

9. Jeux D’Enfants

10. A Taste of the Dusk

11. Lunar Son

12. Oh Yes You’re There, Everyday

13. Mirage

14. Taifun Glory

15. Temple of Sorrow