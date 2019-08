Creazioni Lau è il nome che ha voluto dare Laura alle sue creazioni.

Al centro dei suoi lavori manuali, ci sono gli Angeli, realizzati in diverse forme e materiali, anche colorati, per dare vita ad un ciondolo, portachiavi, orecchini bracciali. Gli Angeli, “puttini”, sono già dall’antichità, utilizzati per raffigurare la figura infantile di Eros, il dio dell’amore, e in questa forma è conosciuto anche come “erote”, “cupido” o “amorino”. Esempi di tali raffigurazioni si trovano già in sculture e rilievi greci o in pitture di Pompei. E’ per questo che Laura, amante della cultura greca, ha deciso di riproporli in queste forme.

Altre creazioni di collane, bracciali, orecchini e altro, sono caratterizzati da altri soggetti simbolici quali alberi, querce, piedini, stelle e altro ancora.

Da veder almeno una volta.

Contatti:

Laura 349.6166461