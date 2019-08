E’ successo oggi mentre era in vacanza con la famiglia.

L’ex campione di ciclismo stava facendo un bagno in mare quando ha avuto un malore.

Non sono serviti i tentativi di rianimazione da parte dei bagnini e dei medici, le prime voci parlano di un infarto.

E’ successo nel mare dei giardini di Naxos in Sicilia.

Gimondi avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre.