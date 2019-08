Torna la kermesse musicale itinerante “Festival Show”

GIOVEDÌ 15 AGOSTO ALLE 21.10 IN ESCLUSIVA SU REAL TIME (CANALE 31)

Per il quarto anno consecutivo “FESTIVAL SHOW”, è su Real Time, media partner della kermesse musicale itinerante presentata quest’anno dall’attrice Anna Safroncik, all’esordio nel ruolo di conduttrice. Il primo dei quattro speciali andrà in onda sul canale 31 giovedì 15 agosto alle ore 21.10 con il meglio delle tappe di Prato della Valle a Padova, di Isola dell’Unione a Chioggia e dell’Arenile Madonna dell’Angelo a Caorle (VE).

Sul palco della prima puntata: Benji & Fede, Emma Muscat e Biondo, Fred De Palma, Nek, Sergio Sylvestre, Shade e Federica Carta, Paola Turci, Alberto Urso. Gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie.

Otto location scenografiche, tra piazze e località balneari del Nord Est, faranno da cornice ai quattro speciali in onda su Real Time dedicati all’edizione numero 20 della kermesse musicale organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella.

Il secondo appuntamento con il meglio di Piazza Torino a Jesolo e Piazzale Zenith a Bibione andrà in onda il 22 agosto, la terza puntata del best of realizzata alla Beach Arena di Lignano e in Piazza Ferretto di Mestre è in programma il 29 agosto. Gran finale il 12 settembre dedicato alla tappa di chiusura in Piazza Unità d’Italia a Trieste.

