‘Wedding Bell Blues’ – nuovo singolo di Morrissey

Morrissey è uscito con un nuovo singolo che anticipa il suo primo disco di cover ‘California Son’ che verrà pubblicato il 24 maggio da BMG.

Il singolo si intitola ‘Wedding Bell Blues’ è una canzone d’amore che racconta dell’attesa di una proposta da parte di un amante chiamato Bill. Ospite nel brano Billie Joe Armstong, frontman dei Green Day, ai cori.

La canzone è stata originalmente scritta e interpretata da Laura Nyro nel 1966 e resa famosa dal gruppo R&B 5thDimension nel 1969.

Il singolo uscirà fisicamente il 10 maggio in formato vinile 45 giri giallo (disponibile in pre-order su amazon.it) con una nuova canzone di Morrissey come B-side. La canzone, ‘Brow of my Beloved’ è stata registrata a Roma e prodotta da Joe Chiccarelli.

‘Wedding Bell Blues’ è contenuta nel nuovo disco ‘California Son’ che contiene dodici cover, una varietà di brani tratti dagli anni ’60 e ’70 , scelti da Morrissey. ‘California Son’ è stato prodotto da Joe Chiccarelli.

Questa la tracklist del disco:

1. Morning Starship (Jobriath)

2. Don’t Interrupt The Sorrow (Joni Mitchell)

3. Only a Pawn In Their Game (Bob Dylan)

4. Suffer the Little Children (Buffy St Marie)

5. Days of Decision (Phil Ochs)

6. It’s Over (Roy Orbison)

7. Wedding Bell Blues (Laura Nyro)

8. Loneliness Remembers What Happiness Forgets (Dionne Warwick)

9. Lady Willpower (Gary Puckett & The Union Gap)

10. When You Close Your Eyes (Carly Simon)

11. Lenny’s Tune (Tim Hardin)

12. Some Say I Got Devil (Melanie)

Pre-order di ‘California Son’ disponibile qui: https://morrissey.lnk.to/sonPR