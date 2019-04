La Cascina dei Fiori trasformerà in realtà i tuoi sogni nuziali creando composizioni floreali capaci di descrivere al meglio le vostre emozioni e spiegando con i fiori le vostre sensazioni in un giorno così speciale.

Servizi offerti

Presso la Cascina dei Fiori troverete Paola appassionata ed esperta che ormai da anni offre alla sua clientela molteplici servizi fornendo un aiuto a 360 gradi.

Per il vostro matrimonio, oltre che agli immancabili allestimenti floreali e bouquet, troverete presso la Cascina dei Fiori tutto ciò di cui avete bisogno per la organizzazione del vostro evento tra cui:

Composizioni floreali

Partecipazioni e bomboniere

Bomboniere gastronomiche

Confetti Artigianali senza glutine

Tableau de mariage

Conetti di riso e petali

Libretti della cerimonia

Tutto verrà preparato a seconda dei vostri gusti e preferenze in linea con l’intera cerimonia, con la possibilità di personalizzare ogni aspetto per mantenere il tratto di raffinatezza ed eleganza su cui avrete modellato fin dall’inizio il vostro giorno più importante. Avrete a disposizione un servizio di consulenza che vi aiuterà a mantenere il fil rouge che legherà indissolubilmente la perfetta riuscita di questa giornata, con la gioia vostra e dei vostri invitati.

Altri servizi

La Cascina dei Fiori offre servizi per ogni tipo di grande evento, cresime, comunioni lauree e anniversari. Potrete trovare inoltre una vasta scelta di articoli per eventi e addobbi per le vostre feste e tantissimi articoli da regalo.

La Cascina dei Fiori

via Garibaldi, 20

Novate Milanese

338.8844253

