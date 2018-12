Fedez alla Mondadori Megastore

Le sorprese di Fedez per tutti i suoi fan non sono ancora terminate! Domani, lunedì 3 dicembre, alle ore 15 l’artista sarà presente in via del tutto eccezionale alla Mondadori Megastore di via Marghera, 28 a Milano per presentare in anteprima assoluta tutti i contenuti esclusivi dedicati ai fan inclusi nel nuovo album “Paranoia Airlines”.

Tutti coloro che saranno presenti all’evento potranno acquistare il pre-order del disco, in uscita il 25 gennaio, e avere accesso ad un fantastico regalo.

L’album “Paranoia Airlines” è stato anticipato dal singolo “Prima di ogni cosa”, disco d’oro in una sola settimana, in, che ad oggi conta oltre 8 mln di stream su Spotify e 17 mln di visualizzazioni su YouTube. Fedez ha inoltre annunciato il tour, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane a partire da marzo 2019.