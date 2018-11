Thegiornalisti: “Love Tour 2018”, a Milano

Dopo essere passato per i palazzetti di Vigevano, Torino, Casalecchio di Reno (BO), Firenze, Roma, Bari, Napoli, Genova, Padova e Montichiari (BS), sta per arrivare a Milano il “LOVE Tour 2018”, la tournée dei THEGIORNALISTI partita il 21 ottobre 2018 e andata sold out in poco tempo, con oltre 115.000 presenze.

La band capitanata da Tommaso Paradiso si esibirà sul palco del Mediolanum Forum il 18 e il 19 novembre, per uno show imperdibile, un inno all’amore per ripercorrere i più grandi successi della band e presentare “LOVE” (Carosello Records, 21 settembre), il nuovo album della band certificato disco d’oro, che ha debuttato al primo posto della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei dischi più venduti in Italia, toccando la vetta già dal suo esordio.

Il disco è stato anticipato dall’uscita dei singoli “Questa nostra stupida canzone d’amore” (doppio disco di platino digitale) “Felicità puttana” (doppio disco di platino digitale) e “New York”, brano certificato disco d’oro digitale e attualmente in altissima rotazione radiofonica.

Ecco le date primaverili dal vivo del LOVE Tour che, a marzo e aprile 2019, vedranno la band continuare ad esibirsi nei più importanti palazzetti d’Italia:

CALENDARIO AGGIORNATO LOVE TOUR 2019:

Martedì 26 marzo 2019 || Jesolo (VE) @ PalaArrex

Giovedì 28 marzo 2019 || Eboli (SA) @ PalaSele

Sabato 30 marzo 2019 || Acireale (CT) @ Pal’Art Hotel – SOLD OUT

Domenica 31 marzo 2019 || Acireale (CT) @ Pal’Art Hotel – NUOVA DATA

Martedì 2 aprile 2019 || Bari @ PalaFlorio

Mercoledì 3 aprile 2019 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Sabato 6 aprile 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 7 aprile 2019 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Giovedì 11 aprile 2019 || Roma @ PalaLottomatica – SOLD OUT

Venerdì 12 aprile 2019 || Roma @ PalaLottomatica – NUOVA DATA

Lunedì 15 aprile 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – NUOVA DATA