“Non pensarci” nuovo singolo di Federico Baroni

Federico racconta il brano: «“Non Pensarci” è uno dei brani più personali che abbia mai scritto. Nato di getto, sul tavolino di un treno direzione Roma-Milano, in seguito alla fine di una storia con una ragazza a cui tenevo molto. È una riflessione ad alta voce in cui ripercorro alcuni momenti realmente vissuti in seguito a quella relazione, situazioni in cui cercavo di dimenticare questa ragazza ma la ritrovavo continuamente, ovunque, quasi come un tormento, come se non volesse andarsene dalla mia testa. È una canzone fatta di opposti, una sorta di lotta tra ricordi che il mio cuore non era disposto ancora a cancellare e ciò che invece la ragione cercava di farmi dimenticare. “Non pensarci, non pensarci”.

L’invito del ‘Federico che aveva dimenticato’ al ‘Federico che non riusciva a dimenticare’ a superare una relazione ormai giunta al termine… senza mai riuscirci davvero». Federico Baroni è autore e compositore (insieme a Peex, che ha curato anche la produzione) del brano.