Danila Satragno in concerto a Milano

Giovedì 22 novembre, Danila Satragno, vincitrice dell’“Italian Jazz Awards” per la categoria “Best Jazz Singers”, si esibirà in concerto a Milano in occasione della serata “JAZZ MELODIES” all’interno della raffinata cornice del “CLUB WORKNESS” (via A.Maffei, 1, Milano, scala A, secondo piano).

Accompagnata dal “DANILA SATRAGNO TRIO” (Loris Tarantino, pianoforte; Dino Cerruti, contrabbasso; Rudy Cervetto, batteria), interpreterà indimenticabili brani contemporanei in un linguaggio puramente jazzistico, rileggendo con un sound europeo gli standard dei più grandi compositori americani. L’appuntamento con il live è fissato alle 19.30.