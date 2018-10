Rod Stewart ‘Blood Red Roses’

Rod Stewart pubblica il 28 settembre il suo 30° album in studio – “Blood Red Roses”.

Il disco, che contiene 13 tracce, rivela le radici cantautorali di Stewart,

alternando nei testi l’osservazione attenta e commovente alle diverse situazioni della vita, l’introspezione e la spigliata giocosità che lo hanno reso uno

degli artisti più venduti al mondo di tutti i tempi.

“Blood Red Roses” arriva a tre anni di distanza dai bestseller internazionali ‘Another Country’ (2015) e ‘Time’ (2013.

“Penso sempre di fare album per pochi amici e anche questo disco ha una vena intima”, ha detto Rod Stewart. “La sincerità e l’onestà fanno molta strada

nella vita e lo stesso vale per la scrittura di canzoni”.

Prodotto insieme a Kevin Savigar, suo storico collaboratore, ‘Blood Red Roses’ spazia agilmente tra il folk acustico, ilpop/R&B della Motown, il rock’n’roll e

le ballate struggenti.

Attraverso la sua voce e al suo stile inconfondibile nello scrivere canzoni , Rod Stewart trascende tutti i generi della musica pop, rock, folk, soul e R&B : rimane

infatti una delle poche star a poter vantare album in cima alle classifiche in ogni decennio della sua carriera.

Blood Red Roses Track-listing:

1. Look In Her eyes

2. Hole In My Heart

3. Farewell

4. Didn’t I

5. Blood Red Roses

6. Grace

7. Give Me Love

8. Rest Of My Life

9. Rollin’ & Tumblin’

10. Julia

11. Honey Gold

12. Vegas Shuffle

13. Cold Old London