SCELTI I 20 ARTISTI UNDER 40 PROTAGONISTI DELLA 19^ EDIZIONE DEL PREMIO CAIRO

APPUNTAMENTO IL 15 OTTOBRE A PALAZZO REALE PER LA PROCLAMAZIONE

AL VINCITORE 25.000 EURO, IL RICONOSCIMENTO ECONOMICO PIÙ SIGNIFICATIVO NELL’ARTE CONTEMPORANEA ITALIANA

Giuseppe Abate, Paolo Amico, Romina Bassu, Thomas Berra, Paolo Brambilla, Alessandro Calabrese, Gabriella Ciancimino, Valentina Colella, Fabrizio Cotognini, Matteo Fato, Daniele Franzella, Oscar Giaconia, Sophie Ko, Christian Leperino, Iva Lulashi, Carlo Miele, Isabella Nazzarri, Edoardo Piermattei, Nazzarena Poli Maramotti, Giorgio Tentolini sono i 20 artisti under 40 selezionati dalla redazione di ARTE – il mensile di Cairo Editore leader di settore, diretto da Michele Bonuomo – per il PREMIO CAIRO 2018.

Come di consueto, i giovani artisti dovranno realizzare appositamente un’opera inedita che sarà giudicata da un’autorevole giuria di esperti composta da direttori di musei e fondazioni di arte contemporanea, da critici e operatori del settore.

Lunedì 15 ottobre, per il terzo anno consecutivo nelle prestigiose sale di Palazzo Reale a Milano, sarà proclamato il vincitore della 19^ edizione del PREMIO CAIRO; dal 16 al 21 ottobre le 20 opere, insieme alle opere vincitrici delle precedenti edizioni, saranno in mostra nelle sontuose sale di Palazzo Reale. L’ingresso all’esposizione sarà gratuito.

Al vincitore saranno assegnati 25.000 euro, il riconoscimento economico più importante nel panorama italiano per l’arte contemporanea; inoltre, gli sarà dedicato un servizio e la copertina di ARTE del numero di dicembre.

Il PREMIO CAIRO nel corso delle 18 edizioni precedenti, ha visto partecipare 345 artisti: tra questi, ben 41 sono stati successivamente invitati ad esporre alla Biennale di Venezia nelle edizioni tra il 2000 e il 2017.

Nato nel 2000 dalla comune passione del presidente Urbano Cairo e dell’allora direttore di ARTE Nuccio Madera, il PREMIO CAIRO nel tempo ha confermato la propria leadership diventando il riconoscimento d’arte contemporanea più significativo nel panorama italiano.

I vincitori delle precedenti edizioni del PREMIO CAIRO: Luca Pignatelli (2000), Bernardo Siciliano (2001), Federico Guida (2002), Matteo Bergamasco (2003), Andrea Chiesi (2004), Valentina D’Amaro (2005), Chris Gilmour (2006), Fausto Gilberti (2007), Alice Cattaneo (2008), Pietro Ruffo (2009), Masbedo (2010), Giovanni Ozzola (2011), Loredana Di Lillo (2012), Laura Pugno (2013), Fabio Viale (2014), Alessandro Piangiamore (2015), Paolo Bini (2016), Serena Vestrucci (2017).