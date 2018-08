Nathan Never e Mister No

Il 30 agosto arriveranno in libreria per la Casa editrice di via Buonarroti due nuovi volumi, il primo dedicato al personaggio creato da Guido Nolitta, alias Sergio Bonelli, l’intrigante e complesso Mister No, e il secondo con protagonista il personaggio ideato da Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna, l’integerrimo Nathan Never.

Prima del suo “esilio” amazzonico, Mister No, pilota nord-americano che vive le sue avventure a Manaus, ha avuto una vita complicata e drammatica, che ha fatto spesso capolino negli albi a lui dedicati. Mister No. C’era una volta a New York illustra proprio un pezzo di quel passato, raccontando l’adolescenza di Jerry Drake nella Manhattan del 1936, quando, ancora piccolo scavezzacollo, era pericolosamente affascinato dal mondo della malavita… Ma in questo volume sono anche molte altre le fascinazioni del nostro eroe. Il cinema innanzitutto, quel luogo magico dove Mister No corre a vedere il celebre Wings (Ali) di William A. Wellman, il film che lo fa innamorare del volo spingendolo a diventare pilota. Ma anche la musica jazz, che a quei tempi risuona ovunque: nei vicoli malfamati come nei quartieri più esclusivi, nei bar frequentati da rifiuti della società e nei lussuosi night club amati da divi dello schermo.

Un volume dalle atmosfere d’altri tempi scritto da Maurizio Colombo (che firma anche l’introduzione) e Luigi Mignacco, con disegni di Orestes Suarez e Giovanni Bruzzo, quest’ultimo autore della copertina assieme a Roberto Diso.

Sempre il 30 agosto, per la gioia dei fan dell’agente speciale dell’Agenzia Alfa arriva sugli scaffali anche Nathan Never. Segnali dallo spazio, un corposo volume che raccoglie quattro gioielli della saga di Nathan Never, sceneggiati da Michele Medda con i disegni di Roberto De Angelis e arricchiti da un’introduzione dello stesso Medda, uno dei tre creatori dell’universo nathaneveriano. Ad affiancare “Infiniti universi”, racconto malinconico e crepuscolare che permette di ripercorrere alcuni momenti fondamentali della storia di Never, una serie di racconti fantascientifici collegati tra loro che vedono Nathan e l’Agenzia Alfa – corsi ad aiutare i membri di una spedizione tropicale in difficoltà – affrontare una minaccia che forse non appartiene al nostro mondo… “Segnali dallo spazio” e le due storie successive, “L’inafferrabile” e il suo seguito, “La torre dell’orologio”, costituiscono infatti un’incursione in un filone specifico della fantascienza: quello dell’incontro con gli extraterrestri….

MISTER NO. C’ERA UNA VOLTA A NEW YORK

Soggetto: Maurizio Colombo, Luigi Mignacco

Sceneggiatura: Maurizio Colombo, Luigi Mignacco

Disegni: Orestes Suarez, Giovanni Bruzzo

Copertina: Roberto Diso, Giovanni Bruzzo

Online e sui social:

NATHAN NEVER. SEGNALI DALLO SPAZIO

Soggetto: Michele Medda

Sceneggiatura: Michele Medda

Disegni: Roberto De Angelis

Copertina: Roberto De Angelis

Online e sui social:

