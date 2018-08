Notte nera di Livigno

Venerdì 10 agosto appuntamento con le tradizioni e il folklore locale nel piccolo Tibet illuminato solo dal fuoco di fiaccole e lanterne.

Come ogni estate, la sera del 10 agosto Livigno spegne le luci e lascia che sia il fuoco ad illuminare l’intero paese: la Notte Nera è un appuntamento imperdibile per chi ama le atmosfere di festa incantevoli e magiche. Illuminate solo dal bagliore di candele e lanterne, le strade del centro di Livigno si animano fin dal calare del sole tra suggestive esibizioni di artisti di strada, musica dal vivo, danze di gruppo, e altre espressioni tipiche del folklore montano. Passeggiando per le vie è possibile anche gustare il meglio dell’enogastronomia livignasca, con i suoi prodotti tipici dai sapori inconfondibili. Per una notte, il Piccolo Tibet fa un tuffo nel passato e si trasforma in paese d’altri tempi, spegnendo le luci del paese per celebrare i costumi e le tradizioni del passato proprio come una volta, con il fuoco di candele, fiaccole e lanterne che brillando illuminano le vie insieme al bagliore delle stelle e della luna.

A partire dalle 21.00 anche il traffico delle auto si ferma per lasciare spazio alla kermesse di spettacoli musicali e alle animazioni che proseguono fino a notte inoltrata. Anche il MUS! –museo di Livigno e Trepalle – partecipa alle celebrazioni offrendo, a partire dalle 20.45, l’opportunità di rivivere appieno l’emozionate atmosfera di un tempo con una visita al buio, senza luce artificiale. Lanterne e torce sono messe in vendita presso diversi punti allestiti lungo le vie del paese, per permettere a tutti i partecipanti di orientarsi tra le diverse attrazioni, diventando parte integrante delle celebrazioni.

La serata culminerà alle 23.00 con l’accensione in grande stile del gran falò al parcheggio in zona Mottolino, che con le sue fiamme danzanti illuminerà la notte e tutto lo splendido paesaggio alpino circostante. I festeggiamenti proseguiranno fino alla una; per tutta la serata il trasporto pubblico urbano sarà garantito e potenziato per agevolare la partecipazione. Ulteriori informazioni e il programma più dettagliato della serata saranno disponibili a breve su www.livigno.eu/nottenera