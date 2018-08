Lavori su Tangenziali

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione impianto di illuminazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Venerdì 10 Agosto 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Q.re Cantalupa e Area di Servizio Cantalupa Est (Km 0+100) da carreggiata nord (direzione Milano). Contestualmente sarà chiuso al traffico lo svincolo in uscita per MI-Q.re Sant’Ambrogio (Km B+500) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo MI-Piazza Maggi (Km A+000).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori propedeutici alla riapertura del Raccordo Fiera, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 01:00 alle ore 03:00 di Venerdì 10 Agosto 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.33 Sempione Rho-Pero-Fiera (Km 2+613) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo MI-Gallaratese (Km 5+731) per la successiva uscita da carreggiata nord.

Per lavori di ispezione portali segnaletici di competenza ASPI 2° Tronco di Milano, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 7 Agosto alle ore 06:00 di Mercoledì 8 Agosto 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A1-A50 (Km 31+420) in entrata da Bologna per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo San Giuliano Milanese della A1 (Km 3+000).

Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 7 Agosto alle ore 06:00 di Mercoledì 8 Agosto 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.11 Novara e MI-Gallaratese (Km 5+731) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo Settimo Milanese (Km 6+804) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Gallaratese (Km 5+731) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata S.S.11 Novara).

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 8 Agosto alle ore 06:00 di Giovedì 9 Agosto 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Rozzano-Quinto de’ Stampi (Km 23+820) da entrambe le carreggiate nord (direzione A8-Laghi) e sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Rozzano-Quinto de’ Stampi (Km 23+820) per entrambe le carreggiate nord e sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368).

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 8 Agosto alle ore 06:00 di Giovedì 8 Agosto 2018, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Rozzano Est (Km 24+485) in carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio San Giuliano Est (Km 29+430) e la successiva Assago Ovest (Km 18+720) presenti sulla medesima tratta e direzione.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 9 Agosto alle ore 06:00 di Venerdì 10 Agosto 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Cusago e MI-Baggio (Km 10+580) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.494 Nuova Vigevanese (Km 13+901) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Cusago e MI-Baggio (Km 10+580) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Settimo Milanese (Km 6+804) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione manufatto MM, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 6 Agosto alle ore 05:00 di Martedì 7 Agosto 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo MI-Palmanova (Km 10+650). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo C.na Gobba/Via Padova (Km 10+300).

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 6 Agosto fino al 24 Agosto 2018, verrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo in entrata da MI-Palmanova (Km 10+650) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo C.na Gobba/Via Padova (Km 10+300).

– Dalle ore 22:00 di Martedì 7 Agosto alle ore 05:00 di Mercoledì 8 Agosto 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate) con obbligo di uscita allo svincolo S.S.11 C.na Gobba-Treviglio (Km 10+300). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincolo (entrata Via Padova).

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di ripristino dei dispositivi sicurvia, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 6 Agosto alle ore 02:00 di Martedì 7 Agosto 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Monza S. Alessandro (Km 4+637) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo precedente Monza Centro / Sesto 1° Maggio (Km 5+281).