Programmazione Teatro Regio dal 4 al 10 Maggio

MUSICAL • EVITA: UNICHE DATE ITALIANE PER IL CAPOLAVORO DI ANDREW LLOYD WEBBER E TIM RICE, PER LA PRIMA VOLTA AL TEATRO REGIO

Nell’ambito del “Progetto musical”, il Teatro Regio presenta – da venerdì 4 maggio a mercoledì 9 maggio – EVITA di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Il celebre musical, scritto nel 1978 da Lloyd Webber su libretto di Tim Rice, è ispirato alla vita di Eva Duarte, chiamata Evita, moglie di Juan Perón e First Lady dell’Argentina a cavallo tra gli anni 40 e 50.

LE CONFERENZE DEL REGIO • “LA VOIX HUMAINE” E “IL SEGRETO DI SUSANNA”, DITTICO DEL ’900 PRESENTATO DA ANGELO FOLETTO

Dal 16 al 27 maggio al Regio va in scena un dittico composto dalle opere: Il segreto di Susanna di Ermanno Wolf-Ferrari e La Voix humaine di Francis Poulenc, protagonista il soprano Anna Caterina Antonacci,

I due titoli saranno presentati al pubblico mercoledì 9 maggio ore 17.30 al Piccolo Regio in una conferenza a ingresso libero a cura del musicologo Angelo Foletto dal titolo:

Due donne, due salotti, due confessioni.

IL REGIO IN PIEMONTE • CONCERTO DEL QUINTETTO PENTABRASS A SAN DAMIANO D’ASTI

Per Il Regio itinerante, rassegna di concerti in Regione eseguiti da formazioni di Strumentisti dell’Orchestra e Artisti del Coro del Teatro Regio, giovedì 10 maggio ore 21 il quintetto d’ottoni Pentabrass è di scena a San Damiano d’Asti, presso l’Auditorium del Nuovo Foro Boario; in programma musiche di vari autori, tra cui Händel, Verdi, Brahms, Mozart e Gershwin. Ingresso a offerta libera. Per informazioni: SEA delle Colline Alfieri – Tel. 0141.971151.

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 4 maggio e di giovedì 10 maggio: l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Sabato 5 maggio sono in programma due visite, alle ore 11 e alle 11.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Le visite sono a ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte. Sono anche previste – solo su prenotazione – visite in lingua francese, spagnola e tedesca. Info e prenotazioni: tel. 011.8815.209.