“Non Torneranno più”, il nuovo singolo dei Negrita, in tutte le radio da oggi 25 maggio. Il brano, scritto dai Negrita e prodotto da Fabrizio Barbacci, è tratto dall’album “Desert Yacht Club”.

“Non Torneranno Più” è una canzone che nasce dal rimpianto per la perdita improvvisa di un amico speciale. Riflette sulle esperienze, gli idoli della giovinezza e le emozioni, al tempo nuove, che non potremo più avere.

Una canzone che scaturisce anche dall’amarezza e dall’impotenza di non poter riparare a ciò che ormai ineluttabilmente è andato e non tornerà mai più.Ma è pur sempre un inno alla vita. Alla gioventù. Spensierata, libera, curiosa e ribelle.

Abbiamo scelto come luogo per le riprese, il Salento. Per noi da sempre una seconda casa, un buen retiro, una zona piena di storia, bellezza selvaggia e…tanti amici. Musicisti e non. Après La Classe e Sud Sound System, partecipano al video, appunto per amicizia, stima reciproca e voglia di celebrare un patto: l’alleanza fra musicisti che hanno il proprio percorso, ma la stessa visione della musica. Che è festa, magia, poesia. Esplorazione spregiudicata.

Ringraziamo loro, come ringraziamo il giovane regista Mauro Russo e Druga, che insieme alle riprese, hanno raggruppato una banda di belle persone per un paio di giorni di Gioia Infinita, struggente nostalgia, colori e fiesta.

Due parole su alcune citazioni cinematografiche che compaiono nel clip. Il ragazzo di colore che subisce il furto nel negozio di dischi vuol ricordare Steve, il protagonista della serie tv anni ottanta e novanta: “Otto sotto un Tetto”. Nandu Popu dei Sud Sound System, con la faccia truccata da pagliaccio punk al distributore di benzina, per noi è il Capitano Spaulding, del film “La Casa Dei Mille Corpi”, cult horror americano del 2003 del regista Rob Zombie.

(Negrita)

I Negrita torneranno in tour a partire dal mese di luglio, di seguito le date confermate:

01.07 RIMINI, Park Ovest – Fiera Rimini

05.07 NICHELINO (TO), Stupinigi Sonic Park – Palazzina Di Caccia

07.07 VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero

08.07 LEGNANO (MI), Rugby Sound

13.07 GENOVA, Porto Antico

18.07 BRESCIA (BS), Parco della Loggia

19.07 REGGIO EMILIA, Lime Space

21.07 GAVORRANO (GR), Teatro Delle Rocce

26.07 MAJANO (UD), Majano Festival

27.07 MIRANO (VE), Mirano Festival

09.08 PESCARA, Teatro D’Annunzio

13.08 FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli

15.08 LECCE, Piazza Libertini

17.08 REGGIO CALABRIA, Piazza Duomo

19.08 TAORMINA (ME), Teatro Antico